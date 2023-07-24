Moskova’ya İHA saldırısı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki 2 binaya insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Rusya, Ukrayna’yı “terör saldırısı” gerçekleştirmekle suçladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Komsomolsky Caddesi’nde yerel saatle 04.00 sıralarında insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, “İki binaya İHA saldırısı yapıldı. Olayda can kaybı ve ciddi bir hasar oluşmadı. Tüm acil müdahale ekipleri olay yerinde çalışıyor” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise saldırının Ukrayna tarafından yapıldığı öne sürülerek, Kiev rejiminin Moskova topraklarına yönelik "terör saldırısı"nın önlendiği ifade edildi.

Saldırının ardından güvenlik gerekçesiyle Vnukovo Havalimanı'na giden bazı uçuşlar çevredeki havaalanlarına yönlendirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova saldırı ile sivil alanların hedef alındığını belirterek, “Kiev rejiminin, sivil alanlara yaptığı saldırı girişimi bir başka terör saldırısıdır” dedi.

Rus medyasında saldırının savunma bakanlığı binalarına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta meydana geldiği kaydedildi. Saldırıda hedef alınan binalardaki camların kırıldığı ve üst katlarda yangın çıktığı görülürken, olayın meydana geldiği cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ukrayna hükümetinden Rusya’nın suçlamalarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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