Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı

Rusya tarafından Ukrayna’nın güneyindeki Odessa’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda limanın altyapısında hasar meydana geldi.

Rusya’nın Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Ukrayna’ya yönelik dronlu saldırılarına devam ediyor. Ukrayna, Rusya tarafından Ukrayna’nın güneyinde bulunan Odessa kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya’nın saldırıları sonucu Odessa limanın altyapısında hasar meydana geldi. Odessa Bölge Lideri Oleg Kiper olayın ardından “Saldırı sonucunda bölgenin liman altyapısında ve bir tesiste yangın çıktı. Bir asansör hasar gördü. Olayda can kaybı yok” dedi. Kiper, saldırılarda ayrıca tahıl deposunun hasara uğradığını kaydetti.

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