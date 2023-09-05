İspanya’da sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kayıp

İspanya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de kayboldu.

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İspanya’da etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Başkent Madrid, Toledo şehri, Castile- La Mancha, Katalonya ve Valencia bölgelerinde su taşkınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Toledo şehrinde selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtartılırken, su taşkınları nedeniyle toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayboldu. Acil servis ekipleri kayıpları aramak için harekete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise sel sularının yolları kapattığı, nehirlerde yaşanan taşkınlar nedeniyle köprülerde hasarın meydana geldiği ve araçların sular içinde sürüklendiği görüldü.
İspanya Ulusal Hava Durumu Ajansı (AEMET), metrekare başına 90 litreye kadar yağış görüldüğünü belirtti. Yağışların önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkisini azaltarak süreceğini belirten AEMET, alarm kodunu kırmızı ve turuncudan sarıya düşürdüklerini açıkladı.

Toledo şehrinde sel felaketinden etkilenen ABD asıllı Isabella Stewart, “Sadece yağmur yağmaya devam etti. Çok korktuk ama biz içeride olduğumuz için güvendeydik” dedi.

Başka bir bölge sakini Ruben Gonzalez, “Buradan 4 blok ötede yaşıyorum ama yağışlar çok güçlüydü. Her yeri su bastı. Bu çok çılgınca” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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İspanya
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