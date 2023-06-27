Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Şili'de 22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bin 421 ev yıkılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Şu ana kadar 2 bin 580 evde hafif, bin 24 evde ağır hasar meydana geldi, bin 421 ev ise yıkıldı.

Sel felaketinden 13 bin 196 kişi etkilendi. Valparaiso, Santiago Metropolitan, O'Higgins, Maule, Nuble, Biobio ve Araucania selden en çok etkilenen bölgeler oldu. Evlerinde mahsur kalanların helikopterle kurtarıldığı görüldü.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Carolina Toha, geçtiğimiz cumartesi günü selden etkilenen tüm bölgelerin "afet bölgesi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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