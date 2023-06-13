Dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmandı!

Güney Kore'de dünyanın 5. en yüksek binası olan Lotte World Tower'a ekipmansız tırmanan İngiltere vatandaşı görevliler tarafından fark edilmesinin ardından 72. katta durdurularak gözaltına alındı.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiltere vatandaşı serbest tırmanışçı George King-Thompson 555 metre yüksekliği ile dünyanın 5. en yüksek binası olarak bilinen 123 katlı Lotte World Tower'a ekipmansız olarak tırmanma girişiminde bulundu.

42. katta bulunan bir güvenlik görevlisinin bina cephesine tırmanan Thompson'ı fark etmesinin ardından polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olaya müdahale eden Songpa İtfaiyesi şahsın yerel saatle 07.56'da binanın cephe bakımı için kullanılan platforma alınarak kurtarıldığını açıkladı. 72. kata kadar ulaşmayı başaran 24 yaşındaki Thompson, itfaiye ekiplerince durdurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tırmanışlarını sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran King-Thompson, 2019'da kendi ülkesindeki en yüksek gökdelen olan The Shard'a tırmandıktan sonra da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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