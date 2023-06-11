Pakistan’da fırtına nedeniyle ölü sayısı 32’ye yükseldi

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlarda bilanço artıyor. Ülkede dün meydana gelen şiddetli yağış ve dolu sonucu can kaybı 19’dan 32’ye yükseldi.

Kurtarma görevlisi Khateer Ahmed, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Bannu, Lakki Marwat ve Karak ilçelerini yağmur ve dolunun vurduğunu ve devrilen ağaçların elektrik kulelerini devirmesiyle 145 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan’ın kuzeybatı bölgelerinde etkili olan yağış ev ve yollarda büyük hasara yol açtı. Yetkililer, yaralılara acil yardım sağlamak için çalışıldığını belirtti.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Arabistan Denizi’nden yaklaşan Biparjoy Kasırgası nedeniyle yetkililere acil durum önlemleri almaları talimatı verdi. Pakistan Afet Yönetim Ajansı, hızı saatte 150 kilometre olan şiddetli ve yoğun bir siklonun ülkenin güneyine doğru ilerlediğini açıkladı.