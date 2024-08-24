Sadece 3 Dakika Yeterli
Siegen Üniversitesi ve Trier Üniversitesi tarafından yapılan ortak araştırma, günde 3 dakika ve üzerinde egzersiz yapan erkeklerin, egzersiz yapmayanlara kıyasla daha fazla cinsel istek sahibi olduğunu gösterdi.
Almanya'da bir grup araştırmacı, egzersiz yapmanın erkeklerde cinsel güdüleri ne ölçüde etkilediğini ölçmek için çalışma başlattı.
Bir grup erkek üzerinde yapılan uzun süreli incelemeler ile egzersiz yapılması ile libido artışı arasında doğru bir ilişki olduğunu tespit eden uzmanlar, daha sonrasında ise cinsel isteği artırmak için ideal egzersiz süresini tespit etmeye çalıştı.
GÜNDE 3 DAKİKA EGZERSİZ ŞART
Erkeklerin, 3 dakika ve üzerinde yaptıkları egzersiz, birkaç saat boyunca çok daha yüksek seviyede cinsel arzu duyduklarını gözler önüne serdi. Araştırmayı yürüten uzmanlar, vücutta artan adrenalinin, sempatik sinir sistemi üzerinde hızlı bir etkiye neden olduğunu ve bu durumun da cinsel duyguları artırdığını vurguladı.