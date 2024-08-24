Sadece 3 Dakika Yeterli

Almanya'da bir grup araştırmacı, egzersiz yapmanın erkeklerde cinsel güdüleri ne ölçüde etkilediğini ölçmek için çalışma başlattı.



Bir grup erkek üzerinde yapılan uzun süreli incelemeler ile egzersiz yapılması ile libido artışı arasında doğru bir ilişki olduğunu tespit eden uzmanlar, daha sonrasında ise cinsel isteği artırmak için ideal egzersiz süresini tespit etmeye çalıştı.



GÜNDE 3 DAKİKA EGZERSİZ ŞART



Erkeklerin, 3 dakika ve üzerinde yaptıkları egzersiz, birkaç saat boyunca çok daha yüksek seviyede cinsel arzu duyduklarını gözler önüne serdi. Araştırmayı yürüten uzmanlar, vücutta artan adrenalinin, sempatik sinir sistemi üzerinde hızlı bir etkiye neden olduğunu ve bu durumun da cinsel duyguları artırdığını vurguladı.



