Milyonlar bu pozisyonu merak etti: Google'da 2023'te cinsellikle ilgili en çok arananlar belli oldu

7 - DÜŞÜK YAPTIKTAN NE KADAR SÜRE SONRA SEKS YAPILABİLİR?

Düşüğün, duygusal etkilerin yanı sıra, seksi etkileyebilecek bir dizi fiziksel etkisi de vardır. İnsanlar düşük yaptıktan sonra bir süre kanama yaşayabilir ve bu süre zarfında, rahim ağzı normalden daha da genişlemiştir, bu da onu enfeksiyona daha yatkın hale getirir. Sağlıklı seks yapabilmenize yardımcı olmak için doktorlar en az iki hafta beklemenizi önermektedir.