Milyonlar bu pozisyonu merak etti: Google'da 2023'te cinsellikle ilgili en çok arananlar belli oldu
Google'da 2023 yılında cinsellikle ilgili en çok aranan sorular belli oldu.
Google, 2023 yılına dair arama istatistiklerini paylaştı. Peki Google'da 2023'te cinsellikle ilgili en çok hangi sorular aratıldı? Cumhuriyet'in haberine göre, cinsellikle ilgili en çok arananlar şöyle:
10 - BALIKLAR NASIL SEVİŞİR?
Eminiz buradan başlayacağımızı düşünmemiştiniz? Aslında daha önce hiç aklınıza gelmemiş olsa bile mantık zeminine oturan bir soru. Cevabı merak ediyor olmalısınız... Yumurtlayan balıklar, kendilerini 'çiftleşme kucaklaşması' olarak bilinen bir duruma sokar; erkek, vücuduyla dişinin etrafına sarar ve suya sperm (milt) salgılarken, dişi de hemen döllenecek olan yumurtalarını bırakır.
9 - BİR KADIN OLARAK CİNSEL DÜRTÜLERİM NEDEN ZAYIF?
İlişki sorunları, stres, anksiyete veya depresyon, cinsel sorunlar, hamilelik, ilaçlar ve hormonal kontrasepsiyon dahil olmak üzere bir kadın olarak cinsel dürtünüzü azaltabilecek bir dizi şey vardır. Düşük cinsel dürtü konusunda endişeleriniz varsa, tavsiye almak için doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz.
8 - ANAL SEKS NEDİR?
Birçoğunuz anal seksin tam olarak ne olduğu hakkında kesin bilgi sahibi olabilirsiniz, ancak açıkçası hala merak eden birçok insan var. Basitçe söylemek gerekirse, anal seks vajina yerine anüsün penetrasyonunu içerir.
7 - DÜŞÜK YAPTIKTAN NE KADAR SÜRE SONRA SEKS YAPILABİLİR?
Düşüğün, duygusal etkilerin yanı sıra, seksi etkileyebilecek bir dizi fiziksel etkisi de vardır. İnsanlar düşük yaptıktan sonra bir süre kanama yaşayabilir ve bu süre zarfında, rahim ağzı normalden daha da genişlemiştir, bu da onu enfeksiyona daha yatkın hale getirir. Sağlıklı seks yapabilmenize yardımcı olmak için doktorlar en az iki hafta beklemenizi önermektedir.
6 - SEKS SIRASINDA KAÇ KALORİ YAKILIR?
Araştırmalar, yatak odasındaki eğlencenin en azından hafif bir egzersiz yerine geçebileceğini gösteriyor. Montreal'deki Quebec Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, erkeklerin 24 dakikada ortalama 101 kalori yaktığını, kadınların ise 69 kalori yaktığını ortaya koyuyor.
5 - SEKS YAPMADAN ÖNCE KARŞI CİNSLE EN AZ KAÇ GÖRÜŞME YAPMALIYIZ?
İşte, asırlık bir soru. Mükemmel sayı nedir? Bazıları üç randevu kuralına göre yaşarken, diğerleri dört veya beşe ulaşana kadar beklemek ister. Nihayetinde bu sizin tercihlerinize; ne zaman hazır olduğunuza, o kişiden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığınıza ve daha da önemlisi onu gerçekten isteyip istemediğinize bağlıdır.
4 - SEKS YAPTIKTAN SONRA NEDEN KANAMAM OLUYOR?
ABD Ulusal Sağlık Hizmetleri, kadınların seks yaptıktan sonra kanamasının enfeksiyon, vajinal kuruluk veya vajinanın hasar görmesi gibi çeşitli nedenleri olduğunu belirtmektedir. Nadir durumlarda, seks sonrası kanama rahim ağzı veya vajina kanseri belirtisi olabilir. Endişeleniyorsanız, tavsiye için doktorunuza başvurun.
3 - SEKS POZİTİFLİĞİ NEDİR?
Seks pozitifliğinin farklı tanımları vardır, ancak genel olarak cinsel yönelimler, ilgi alanları, kimlikler ve ifadeler de dahil olmak üzere sekse açıklıkla ilgilidir.
2 - HAMİLEYKEN SEKS YAPABİLİR MİYİM?
Televizyonda ve filmlerde, bebeğin vajinada beklenmedik bir misafirin çıkmasından etkilenip etkilenmeyeceği konusunda çokça şaka yapıldı, ancak bir doktor veya ebe tarafından özellikle seksten kaçınmanız tavsiye edilmedikçe bir sorun görünmüyor.
1 - HIZ TÜMSEĞİ SEKS POZİSYONU NEDİR?
İşte, Google'da 2023 yılında cinsellikle ilgili en çok aratılan sorudayız. Pozisyonlara daha az rağbet olması şaşırtıcı, ancak herkes bu yılı özellikle bir tanesine odaklanarak geçirdi: Hız tümseği (Speed Bump). Love Island'ın yıldızı Tom Clare'in programda bahsetmesinin ardından popülerleşen bu pozisyon, kişinin yüzüstü yatmadan önce kalçalarını bir yastık yardımıyla kaldırmasını içeriyor. İşte, o yastık da sözde 'hız tümseğini' oluşturuyor.