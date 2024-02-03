Cinsel isteği artırmanın şaşırtıcı formülleri

İçkiden kurtulun

Bitmek bilmeyen romantik komedilerin bize söylediklerinin aksine, bir şişe kırmızıyı paylaşmak sizi illa ki iyi sekse götürecek diye bir şey yok. Cinsel sağlık markası Lelo'nun seks ve ilişkiler uzmanı Kate Moyle, "Birçok insan ayrıca içki içtiklerinde ereksiyona ulaşmada veya ereksiyonu sürdürmede zorluk yaşadıklarını bildiriyor, bu da anın sıcaklığını kesintiye uğratabilir" diyor. Ereksiyona ulaşmayı başarsanız bile, bunu etki altındayken yapıyorsanız, alkol zevk almanızı da engelleyebilir.