Cinsel isteği artırmanın şaşırtıcı formülleri
Cinselliğe eskisi kadar ilgi duymuyor, eskisi kadar istek hissetmiyorsanız uzmanların bu önerilerine kulak verebilirsiniz.
Uzmanlar, eskisi kadar cinsel isteği olmayanlar için altın niteliğinde önerilerde bulundu. Cinsel isteğinizi nasıl yeniden en üst seviyeye çıkarırsınız? İşte uzman isimlerin önerileri...
"Cinsel para biriminize" yatırım yapın
Psikoseksolog Dr. Karen Gurney'e göre, sağlıklı bir cinsel iştaha sahip olmak için seks yapmadığınız zamanlarda sizin ve partnerinizin birbirinizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu izlemek çok önemli. Gurney, partnerle kurulan ve seks eylemlerini içermeyen tüm temaslara "cinsel para birimi" adını veriyor.
Zihinsel yükünüzü hafifletin
Not Tonight, Honey kitabının yazarı seks terapisti Courtney Boyer'e göre en büyük cinsel organımız bacaklarımızın arasında değil, kulaklarımızın arasında. Boyer'e göre zihnimiz ne kadar dağınık ve meşgulse uyarılmaya açık olmamız da o kadar zorlaşıyor.
Soğuk suda yüzün
Soğuk suda yüzmek ya da buz banyosu yapmak genel zihinsel sağlığınız için harikalar yaratabilir ve ironik bir şekilde seks hayatınızı ısıtabilir. Psikoseksüel ve ilişki koçu Lottie Passell-Syms, son yıllarda yapılan araştırmaların soğuk su terapisinin testesteron seviyelerini arttırabileceğini gösterdiğini söylüyor.
İçkiden kurtulun
Bitmek bilmeyen romantik komedilerin bize söylediklerinin aksine, bir şişe kırmızıyı paylaşmak sizi illa ki iyi sekse götürecek diye bir şey yok. Cinsel sağlık markası Lelo'nun seks ve ilişkiler uzmanı Kate Moyle, "Birçok insan ayrıca içki içtiklerinde ereksiyona ulaşmada veya ereksiyonu sürdürmede zorluk yaşadıklarını bildiriyor, bu da anın sıcaklığını kesintiye uğratabilir" diyor. Ereksiyona ulaşmayı başarsanız bile, bunu etki altındayken yapıyorsanız, alkol zevk almanızı da engelleyebilir.
Çift olarak bazı iyi işler yapın
Passell-Syms, "[Birlikte] gönüllülük yapmak, bir ilişkide ruh halini iyileştirmek ve bağı güçlendirmek için güçlü bir yol olabilir" diyor. Buradaki fikir, gönüllülük sayesinde partnerlerin birbirlerini farklı bir mercekten görebilmeleri. Passell-Syms, "Bu yeni bakış açısı ilişkiye yenilik ve tazelik katar" diyor.
Ekranları kaldırın
Zamanınızın çoğunu ekranlarınıza ayırmanın yatak odasında size yardımı olmayacak. Gurney, "Birleşik Krallık'ta seks yapma oranımız son otuz yılda istikrarlı bir şekilde düşüyor ve bu durum akıllı telefon kapasitesindeki büyük teknolojik ilerlemeler ve belki de daha yaygın kullanımla aynı zamana denk geliyor" diyor.
Yeterince uyuduğunuzdan emin olun
Yeterince uyuduğunuzdan emin olmak cinsel dürtünüzü geliştirmek için çok önemlidir. Gurney. "Araştırmalardan biliyoruz ki iyi bir gece uykusu ertesi gün seks yapma şansımızı yüzde 14 oranında artırıyor" diyor. Uykunun libidomuz üzerinde bu kadar etkili olmasının nedeni, uyku yoksunluğunun hormonlarımızı etkilemesinden kaynaklanıyor.
Küçük bir dans edin
İster partnerinizle ister odanızda tek başınıza olun, hızlı bir dans sizi canlandırabilir ve vücudunuzla tekrar temasa geçmenizi sağlayabilir. Evlilik danışmanı Jo Nicholl, "Müzik tenseldir ve vücudunuzu ona göre hareket ettirmek de öyle" diyor.