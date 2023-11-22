İdeal seks süresi belli oldu: Dikkat çeken araştırma

Ankete katılan erkeklerin yüzde 33’ü haftada en az 1 kere cinsel içerikli film izlediklerini söyledi. Araştırmayı inceleyen Dr. Ben Condon, “Pornografik içerikler, yetersiz cinsel eğitim ile birleşince sağlıksız beklentiler ortaya çıkıyor. Bu da kişinin yataktaki performansıyla ilgili endişe ve utanç seviyesinin artmasına sebebiyet veriyor” dedi.