Ülkelere göre seks alışkanlıkları: Hangi ülkede hangi davranış kadınların libidosunu artırıyor?
Online bir flört uygulamasının yaptığı araştırma, cinsellikte ülke ülke kişileri nelerin tahrik ettiğini ortaya çıkardı.
500 bin kişinin katıldığı ankette, katılımcılar, kendilerine yakın gelen davranışları açıkladı. Buna göre, insanların yüzde 85’i tatildeyken daha müstehcen hissettiklerini itiraf etti. Yeni çalışma da, farklı ülkelere göre kişilerin en çok tahrik olduğu davranışları ortaya çıkardı.
Sonuçlara göre, Fransa, romantik havası ve güzel mekanlarıyla kadınlar arasında en popüler ülke. Fransız kadınları seks esnasında başkalarının da olmasından hoşlanıyor.
İkinci sırada İtalya geliyor. Çalışma, İtalyanların partnerleriyle mazoşist bir ilişki yaşamaktan hoşnut olduğunu ortaya çıkardı.
Almanya’da ise katılımcılar genellikle sapyoseksüelliğe ilgi duyuyor. Ayrıca araştırmada dövme ve piercinglerin de cazip edici öğeler arasında yer aldığı görüldü.
Araştırma aynı zamanda Yunanlar ve İspanyolların seks sırasında müziği sevdiğini ortaya çıkardı. İspanyollar, öpüşmenin tahrik edici olduğunu söylerken Yunanlar da müstehcen konuşmalardan hoşlanıyor.
Hollanda’daki katılımcılar da tıpkı Almanlar gibi sapyoseksüelliği seviyor. Ayrıca bu ülkede yaşayanların hoş kokulu bir parfümden de tahrik olduğu ortaya çıktı.
İngilizlerin de edebiyatı tahrik edici olarak gördükleri belirlendi. Ayrıca Birleşik Krallık’taki insanların feminizmi her iki cinsiyet için de en çok tahrik edici unsurlardan biri olarak gördükleri tespit edildi.
İsviçre’de yaşayanlar da masajı cinsellikte en çok tahrik edici buldukları şey olarak söyledi. Yine aynı ankete göre, Amerikalıların da cinsel ilişki esnasında hazzı ertelemekten zevk aldığı açıklandı.