Ülkelere göre seks alışkanlıkları: Hangi ülkede hangi davranış kadınların libidosunu artırıyor?

500 bin kişinin katıldığı ankette, katılımcılar, kendilerine yakın gelen davranışları açıkladı. Buna göre, insanların yüzde 85’i tatildeyken daha müstehcen hissettiklerini itiraf etti. Yeni çalışma da, farklı ülkelere göre kişilerin en çok tahrik olduğu davranışları ortaya çıkardı.