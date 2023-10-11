Bu pozisyona asla 'hayır' diyemiyorlar: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu
Kadınların en tutkulu orgazm oldukları pozisyon belli oldu. Bu pozisyonu asla hafife almayın...
Cinsel ilişki üzerine yürütülen araştırma sonucunda bir yeni bilgiye daha varıldı. Heteroseksüel kadınlar üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda kadınların en iyi orgazm oldukları pozisyon belli oldu.
Pek çok kadının en büyük problemlerinden bir tanesi orgazm olmaktan ziyade orgazm taklidi içerisine girmeleri olurken, bu pozisyon sayesinde orgazm olmayan kadın kalmayacak.
İşte orgazm için etkili o pozisyon...
Cinsel ilişki kadın ve erkeğin birbirlerine bağlılıklarını güçlendiren aynı zamanda birbirlerini çok daha iyi bir şekilde tanımalarını sağlayan önemli unsurlardan bir tanesidir.
Cinsel ilişkinin sağlıklı aynı zamanda kaliteli ilerleyebilmesi için, kişilerin birbirleriyle hemen her konuyu açık bir şekilde konuşabilmesi sürecin iki taraf içinde keyifli ilerleyebilmesi açısından önemlidir.
Özellikle kadınlar erkeklerini yönlendirerek yaşadıkları ilişkiden çok daha büyük bir zevk alabilirken, orgazm olmanın en etkili pozisyonu belli oldu.
Independent Türkçe'nin hazırladığı habere göre ABD'nin New York kentindeki özel jinekoloji kliniği New H. Medical'a göre en etkili pozisyonun kadının leğen kemiğinin altına bir yastık yerleştirerek yapılan misyoner pozisyonun olduğu belirlendi.
Bu pozisyonda kadının çok daha fazla uyarılarak daha güçlü bir orgazm süreci içerisine girdiği belirlendi.