Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar

KOVA BURCU

Kova burçları cinselliğe düşkünlüğünün yanı sıra özgür ruhlu partnerlerdir. Yeni şeyler denemeyi severler ve bunlar planlı bir şekilde değil doğal akışta gerçekleşir. Hiçbir şey için kendilerini zorlamazlar ve tutkularının peşinden giderler. Ancak partnerleriyle mutlaka sosyal ya da duygusal bir paylaşım içinde olmak isterler. İçi boş ilişkilerden yana değillerdir. Yine birinin peşinden koşmak da tarzları değildir.