Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar
Bazı burçların cinsel isteğinin diğer burçlara göre daha yüksek olduğu açıklandı. Peki hangi burç cinsellik konusunda en istekli?
Cinsellik konusunda en istekli burç açıklandı. Hangi burçların cinsel hayatı diğerlerine göre daha tutkulu ve daha renkli? Hiçbir şey sizi cinselliği düşünmekten ve istemek alıkoyamıyorsa muhtemelen sizler de aşağıda vermiş olduğumuz burçlardan birisine sahip olabilirsiniz. Posta'nın haberine göre cinsel dürtüsü en yüksek olan burçlar şöyle...
AKREP BURCU
Akrepler cinsellik konusunda yoğun duygularıyla tanınırlar. Ancak durum tam olarak bilindiği gibi değil. Akrep burçları tam olarak duygusal bağlarının yoğun olduğu kişilerle cinsel birliktelik kurmak isterler. Sadece yakınlarında olan kişiye güvenebilmekten hoşlanıyorlar.
KOÇ BURCU
Koçlar, zodyağın cinsel akrobatları gibidirler. Libidoları oldukça yüksektir. Genellikle zaten etkileyicidirler ve yatak odasında biraz daha şehvetli olurlar. Koç, seksin duygusal ve tutkulu bir ilişki olması gerektiğine inanır. Uzun öpüşmeler, gıdıklama ve masaj, Koç'un uğraşmaktan hoşlandığı deney alanlarıdır.
ASLAN BURCU
Aslanlar cinsel dürtüleri oldukça yüksek kişilerdir. Özellikle de seks, bedenlerinin yanı sıra egolarının da okşanmasını içeriyorsa. Ne kadar iyi olduklarını ve ne kadar seksi olduklarını duymak isterler. Unutmayın ki aslanlar cömert aşıklardır; aldıkları kadarını da verirler. Aslan ateşli ve tutkuludur, sorumluluk almayı ve ilk hareketi yapmayı severler...
KOVA BURCU
Kova burçları cinselliğe düşkünlüğünün yanı sıra özgür ruhlu partnerlerdir. Yeni şeyler denemeyi severler ve bunlar planlı bir şekilde değil doğal akışta gerçekleşir. Hiçbir şey için kendilerini zorlamazlar ve tutkularının peşinden giderler. Ancak partnerleriyle mutlaka sosyal ya da duygusal bir paylaşım içinde olmak isterler. İçi boş ilişkilerden yana değillerdir. Yine birinin peşinden koşmak da tarzları değildir.
TERAZİ BURCU
Hayatının her anında eşitliği arayan Terazi burçları elbette cinsellikte de eşit duygular paylaşmayı isterler. İki tarafında aynı oranda mutlu ve tatmin olması onlar için çok önemlidir. Estetik kaygıları olmayan kaba insanlarla birlikte olamazlar. Her zaman sakin, kibar ve romantik insanlar dikkatlerini çeker. Ambiyans ise onlar için oldukça önemlidir.
YAY BURCU
Yay burçları için birlikteliğin öncesi oldukça önemlidir. Tutkuyu hissetmek isterler. Özgür ruhlu oldukları için farklı deneyimlere her zaman açıktırlar. Eğlenebilmek ise ilk koşullarıdır. Ancak zaman zaman bu konuda bencil davranıp, partnerlerinin düşüncelerini görmezden gelebilirler. Farklı deneyimlere açık oldukları için her farklı kişi de onlar için heyecan vericidir.
BALIK BURCU
Balıklar cinsellikten çok sevgiye ve aşka önem verirler. Daha çok partnerleriyle aralarındaki duygusal bağı arttıracak ve güçlendirecek aktiviteler yapmayı severler. Bedensel tatminden çok ruhsal tatmin ararlar. Asla hakimiyetten yana değillerdir. Tutku ve ihtiras ile duygusallıklarını birleştirirler.
İKİZLER BURCU
İkizler burçları hayatlarında olduğu gibi cinsellikte de iki farklı uçta olabilirler. Dikkat dağıtan, ilgisiz bir partner olabileceği gibi dünyanın en iyi partneri de olabilir. Oldukça meraklılardır, bu nedenle yeniliklere açık olurlar. Kelimelerin gücüne inanarak en romantik anlarda da kelimelerine başvururlar. Ancak eşlerinin sadece dış görünüşüyle ilgilenmezler, partnerlerinin düşüncelerinden etkilenmek isterler.
YENGEÇ BURCU
Oldukça tutkulu ve fantastik aşıklar olan Yengeçler, aynı zamanda en hassas burçlardan bir tanesidir. Her hareketi, her cümleyi hızlı bir şekilde kendi süzgeçlerinden geçirebilirler. Bu yüzden cinsellik anlamında partnerleri yeni ve farklı şeyler denemekten kaçınmalılar. Cinsellik Yengeç burçları için asla bir dürtü değildir. Her zaman bir duygu yoğunluğu ararlar. Romantik dokunuşlara çok önem verirler.