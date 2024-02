Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar

YENGEÇ BURCU

Oldukça tutkulu ve fantastik aşıklar olan Yengeçler, aynı zamanda en hassas burçlardan bir tanesidir. Her hareketi, her cümleyi hızlı bir şekilde kendi süzgeçlerinden geçirebilirler. Bu yüzden cinsellik anlamında partnerleri yeni ve farklı şeyler denemekten kaçınmalılar. Cinsellik Yengeç burçları için asla bir dürtü değildir. Her zaman bir duygu yoğunluğu ararlar. Romantik dokunuşlara çok önem verirler.