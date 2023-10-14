Sağlığınızı tehlikeye atmayın: Cinsel ilişki sonrası herkes aynı hatayı yapıyor

Cinsel ilişki kadın ve erkeğin birbirleri arasındaki bağın güçlenmesine yardımcı olan aynı zamanda birbirlerini çok daha iyi tanımlarını sağlayan önemli bir husus olurken, cinsel ilişki sonrasında kadın ve erkeğin dikkat etmesi gereken belli başlı durumlar bulunmaktadır.