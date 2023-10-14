Sağlığınızı tehlikeye atmayın: Cinsel ilişki sonrası herkes aynı hatayı yapıyor
Cinsel ilişki sonrasında pek çok kişinin yapmış olduğu o hata ortaya çıktı. Bu hataları uygulamaktan kesinlikle vazgeçin. Genital sağlığınızı büyük ölçüde tehlike altına atıyor olabilirsiniz...
Cinsel ilişki sonrasında her kadının aynı hatayı yaptığı ortaya çıktı. Cinsel ilişki sonrasında gerçekleştirilen genital bölge temizliği pek çok kadının ciddi sağlık problemleri yaşamasına neden oluyor.
Cinsel ilişki kadın ve erkeğin birbirleri arasındaki bağın güçlenmesine yardımcı olan aynı zamanda birbirlerini çok daha iyi tanımlarını sağlayan önemli bir husus olurken, cinsel ilişki sonrasında kadın ve erkeğin dikkat etmesi gereken belli başlı durumlar bulunmaktadır.
Bu durumlara uygun davranılmaması çeşitli sağlık problemlerinin açığa çıkmasına neden olabilmektedir. Bilhassa kadınlar cinsel ilişki sonrasında aynı hatayı yapıyor. İşte cinsel ilişki sonrasında genital sağlık için dikkat edilmesi gereken o durumlar...
Vajina, kendi kendini temizleyebilen aynı zamanda hasarlı dokuları onarabilen bir yapıya sahip olması dolayısıyla genital temizlik rutinleri oluşturmak yahut çeşitli kimyasal maddeler ile temasta bulunmak son derece yanlıştır.
Genital bölgeyi temizlerken duş sabunu, losyon ya da herhangi bir özel kimyasal maddenin kullanımına asla gerek bulunmamaktadır. Genital temizliği gerçekleştirirken sadece su ile narince temizlemek oldukça önemlidir.
Cinsel ilişki sonrasında vajinal duşlardan kaçınmak en sağlıklı seçeneklerden bir tanesi olacaktır. Daha iyi temizlemek amacıyla çeşitli kimyasalların kullanılması genital sağlığın bozulmasına neden olabilmektedir.
Genital sağlığınızı koruma altına alabilmek için özel bölgenizi hiçbir kimyasal ürün ile temas ettirmemeye dikkat etmeli, pamuklu iç çamaşırı giymeye özen göstermelisiniz.