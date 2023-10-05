Sevişme esnasında su tüketmeyenlere kötü haber: Meğer hepsinin sebebi buymuş!

Sevişirken su tüketimi

Sevişme isteğini coşturmak için afrodizyak gıdalar tüketmek bir alışkanlıktır. Bilhassa enerji veren kuru ve taze meyveler en çok tercih edilir. Oysa enerjiye ihtiyacımız olduğu kadar hidrasyona da ihtiyacımız var. Hidratlı kalmak, cinsel yaşamınızı canlandırmak için yapabileceğiniz en iyi şeydir.