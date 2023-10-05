Sevişme esnasında su tüketmeyenlere kötü haber: Meğer hepsinin sebebi buymuş!
Su tüketiminin cinsel hayattaki büyük önemi ortaya çıktı. Meğer yeterli su içmemek bu problemlerin oluşmasına neden oluyormuş. İşte sevişme esnasında su tüketiminin önemi...
İnsan vücudunun %70’ini oluşturan suyun, cinsel hayata etkisi tahmin edilenden çok daha fazladır. Tazelenmek, hidrasyon sağlamak ve performansımızı artırmak için cinsel hayatımızın olmazsa olmazı olacak şekilde daha fazla suya ihtiyacımız var.
Dünyanın en büyük kaçamak sitesi Fransız menşeli Gleeden, özel hayata dair araştırmalarıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor. Kadınlar tarafından kurulan uygulama, Türkiye’deki kayıtlı üyelerinden 2714 kadınla yaptığı ankette, cinsel hayatlarındaki su ile aralarındaki ilişkiyi belirleyen bir araştırma yaptı.
Su tüketim alışkanlığı
Sevişme esnasında bilhassa sıcak havalarda terlediğimizi ve su tükettiğimizi düşünerek “Sevişme esnasında su içer misiniz” sorusuna katılımcıların %85’i “Evet” olarak yanıtlarken sadece %15’i su ihtiyaç duymadan seviştiğini söylüyor.
“Su içmek için sevişmeye ara verir misiniz?” sorusuna cevabı verenlerin %79’u “Sevişmeyi sürdürürken su içerim” derken %21’i sevişmeye kısacık bir mola veririm, su içerim diyor. “Sevişmeden önce yanınıza su alır mısınız” sorusuna katılımcıların %72’si “Evet” cevabını verirken, %28’i bu hazırlığı yapmadığını belirtiyor.
Böylece her sevişmede mecburen ara verip mutfağa gidip gelmek zorunda kalıyorlar. Motivasyonları düşüyor ve çoğu zaman kaldıkları yerden devam edemiyorlar.
Sevişirken su tüketimi
Sevişme isteğini coşturmak için afrodizyak gıdalar tüketmek bir alışkanlıktır. Bilhassa enerji veren kuru ve taze meyveler en çok tercih edilir. Oysa enerjiye ihtiyacımız olduğu kadar hidrasyona da ihtiyacımız var. Hidratlı kalmak, cinsel yaşamınızı canlandırmak için yapabileceğiniz en iyi şeydir.
İdeal hidrasyon seviyesine ulaşmak ve suyun her hücrenize ulaşabilmesi için sevişmeye başlamadan 12 ila 24 saat önce düzenli su tüketimine başlamalısınız. İdrar rengini takip ederek yeterince su alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz. Koyu renkli ise daha fazla su içmelisiniz.
İşte neden sevişirken su içmeye ihtiyacımız olduğunun detayları:
Daha fazla kayganlık
Erojen bölgenizde kuruluktan mı şikayetçisiniz? Belki de yeterince su tüketmediğiniz için oluyordur. Zira dehidrasyon kadınlarda kuruluğa neden olabilir, bu da birleşme esnasında canınızın yanmasına, keyif alamamanıza, istediğiniz gibi hareketler yapamamanıza neden olabilir.
Kolay orgazmlar
Hidratlı olduğunuzda, sadece daha iyi kayganlık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kan akışını da hızlandırarak, daha kolay, daha uzun süreli ve daha tatmin edici orgazmlar yaşamanıza olanak sağlar.
Yükselen enerji
Bugünlerde seks yapmak için kendinizi çok mu yorgun hissediyorsunuz? O halde cinsel enerjinizi geri kazanmak için su içmeniz gerekiyor. Yeterince su içmediyseniz, dokularınızdaki hidrasyon yetersizliği vücuttaki enerji üretme süreçlerini etkileyerek sizi seks için daha az dayanıklı ve cansız bırakır.
Sistem temizliği
Su vücudunuzu kir ve toksinlerden arındırır. Yeterince su içmediğinizde, bunların tümü dokularda birikebilir ve vücudunuzun biyokimyasal dengesini bozabilir. Bu daha sonra seks hormonlarınızı ve libidonuzu etkileyerek sizi seks için daha az istekli hale getirir.
Yorgunluğu alt eder
Enerjik bir seks seansı pekala sportif egzersiz kadar yorucu olabiliyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, 25 ila 30 dakikalık cinsel aktivitenin 3 millik bir koşuyla karşılaştırılabilir olduğunu söylüyor. Ayrıca seks sonrasında gelen ayrıca bir enerji düşüşü de söz konusudur. Su, cinsel aktivite ile gelen yorgunluğu yenmenize yardımcı olabilir.