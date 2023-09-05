Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı

İlişkiyi sağlamlaştırır

Gündüz yapılan seksin, gece yapılan sekse göre ilişkiler üzerinde olumlu etkileri daha fazladır. Araştırmalar çoğu insanın vücutlarında kusur olarak gördükleri noktaları partnerlerinden saklamak için karanlık ortamları daha çok tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Halbuki gündüz ışığında sevişmek kusur olarak algılanan bütün biçimlere rağmen çiftlerin birbirlerine olan yakınlıklarını olumlu etkiler. İlişki terapistleri ilişkinin temeline bireyin hem kendisini hem de birlikte olduğu kişiyi olduğu gibi kabul etmesi gerekliliğini koyar. Bir ilişkide gizlenmeden, saklanmadan kendini ortaya koymanın etkisi iki yönlüdür. Bu mantıkla yürütülen ilişkilerde her iki tarafın da özgüveni ve birbirlerine bağlılıkları yüksektir.