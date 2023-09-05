Her sabah seks yapmak isteyeceksiniz: Cinsel ilişkinin sabah saatinde müthiş faydası ortaya çıktı
Çoğu insan uyandıktan sonra güne başlamak için yatakta bir süre vakit geçirmeyi, kahvaltıyı, duşu ya da bir fincan kahveyi tercih eder. Çok azı ise sabahları seks yapar. Sabahları cinsel ilişki yaşamanın faydaları saymakla bitmiyor özellikle bir faydası var ki her sabah yapmak isteyeceksiniz.
Cincinnati Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sabah ilişkiye girmek meditaston yapmak kadar rahatlama sağlıyor. Bu rahatlamanın etkisi ise yedi gün devam etmekte. Bu da bize sabah yapılan seksin birçok rahatlama yöntemine göre daha uzun süre etki gösterdiğini gösteriyor.
Aynı zamanda hormonal olarak değerlendirildiğinde serotonin salgısını artırarak depresyon eşiğini düşürdüğü de yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Serotonin antidepresanların etken maddelerinden biridir ve eksikliği mutsuz hissetmeye neden olur. Beyinden emir alınarak vücudun çeşitli bölgelerinde üretilen bu hormon ruh halini, uyku düzenini, hafızayı, öğrenmeyi, iştahı doğrudan etkiler. Bir diğer ismi de mutluluk hormonudur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Bağışıklık sisteminin verimli çalışması alınan besinler kadar duygu durumuyla da alakalıdır. Kulağa tuhaf gelse de sabah yapılan seks bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar. Vücudun bağışıklık sistemini destekleyen İMMUNOGLOBULİN A (IgA) antikorunun seviyesinin yükselmesini destekler. Ayrıca kendini daha iyi hisseden insanlarda, stres düzeyi daha düşük olur ve bu da bağışıklık sisteminin verimini artırır. Sabahları düzenli olarak sevişen çiftler, hastalıklara karşı doğal bir korunma sağlarlar.
İlişkiyi sağlamlaştırır
Gündüz yapılan seksin, gece yapılan sekse göre ilişkiler üzerinde olumlu etkileri daha fazladır. Araştırmalar çoğu insanın vücutlarında kusur olarak gördükleri noktaları partnerlerinden saklamak için karanlık ortamları daha çok tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Halbuki gündüz ışığında sevişmek kusur olarak algılanan bütün biçimlere rağmen çiftlerin birbirlerine olan yakınlıklarını olumlu etkiler. İlişki terapistleri ilişkinin temeline bireyin hem kendisini hem de birlikte olduğu kişiyi olduğu gibi kabul etmesi gerekliliğini koyar. Bir ilişkide gizlenmeden, saklanmadan kendini ortaya koymanın etkisi iki yönlüdür. Bu mantıkla yürütülen ilişkilerde her iki tarafın da özgüveni ve birbirlerine bağlılıkları yüksektir.