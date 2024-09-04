Instagram'da 'Hikayeler'e Yeni Özellik

Dünyada milyarlarca kullanıcısı olan Instagram yeni özelliğini resmen duyurdu. Platformun sahibi Mark Zuckerberg de 'hikayeler'e eklenecek yeni özelliğin ekran görüntüsünü paylaştı.

Instagram'da 'Hikayeler'e Yeni Özellik - Resim: 1

Sosyal medya kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan Instagram, yeni bir özelliği daha getirmeyi hedefliyor.

ABD’li iş insanı Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta’nın video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram’dan yapılan açıklamada, ‘hikaye’ paylaşımları için harekete geçildi.

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