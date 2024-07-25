Herkesi Büyüleyecek 25 Fotoğraf! NASA Daha Önce Yayımlanmamış Görüntüleri Paylaştı
Bu fotoğraflar hepinizin ağzını açık bırakacak. NASA, Chandra X-ışını Gözlemevi’nin 25. yıl dönümüne özel daha önce yayımlanmamış 25 efsane fotoğraf yayımladı.
NASA, uzayın derinliklerini gösteren daha önce yayınlanmamış 25 büyüleyici fotoğrafı paylaştı. 25 yıldır evreni çözümlemeye çalışan Chandra X-ışını Gözlemevi’nin 25. yıl dönümünü kutlayan NASA, herkesi hayran bırakacak fotoğraflar paylaştı.
İşte onlardan bazıları:
Kaynak: Gerçek Gündem