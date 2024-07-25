Herkesi Büyüleyecek 25 Fotoğraf! NASA Daha Önce Yayımlanmamış Görüntüleri Paylaştı

Bu fotoğraflar hepinizin ağzını açık bırakacak. NASA, Chandra X-ışını Gözlemevi’nin 25. yıl dönümüne özel daha önce yayımlanmamış 25 efsane fotoğraf yayımladı.

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Herkesi Büyüleyecek 25 Fotoğraf! NASA Daha Önce Yayımlanmamış Görüntüleri Paylaştı - Resim: 1

NASA, uzayın derinliklerini gösteren daha önce yayınlanmamış 25 büyüleyici fotoğrafı paylaştı. 25 yıldır evreni çözümlemeye çalışan Chandra X-ışını Gözlemevi’nin 25. yıl dönümünü kutlayan NASA, herkesi hayran bırakacak fotoğraflar paylaştı.

İşte onlardan bazıları:

Kaynak: Gerçek Gündem

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