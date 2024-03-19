Elazığ’da 4 katlı bina korna sesi ile yıkıldı

Elazığ’da depremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı, korna sesi ile gerçekleştirildi.

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Elazığ’da 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Sürsürü Mahallesi’nde ağır hasarlı 4 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı.

Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. İş makinelerinin müdahalesi ve ses dalgalarının etkisiyle 4 katlı bina yıkıldı.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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