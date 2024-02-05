Tokat’ta heyelanın vurduğu Günebakan köyü dronla havadan görüntülendi

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelanlar, büyük bir felakete neden oldu. Yaşanan olaylar sonucunda, 39 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 4 ev ve 1 cami de yıkıldı. Felaketin yaşandığı köy dron ile havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:

Tokat’ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde geçtiğimiz hafta iki ayrı heyelan meydana geldi. Evlerde oluşan çatlaklar nedeniyle AFAD ekipleri köye gelerek inceleme yaptı. İlçe jandarma ekipleri tarafından alınan tedbirler kapsamında, 39 ev boşaltıldı. Kontrol amacıyla boşaltılan 4 ev ve 1 cami, tamamen çöktü. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Yaşanan olayın ardından birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar meydana geldi.

Heyelanın yaşandığı köy, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntüler, köyün vahim durumunu detaylı bir şekilde ortaya koydu. Devam eden afetle mücadele çalışmaları, AFAD ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Heyelan Tokat
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Yüksekova'da 7 metreyi geçen kar tünelleri Yüksekova'da 7 metreyi geçen kar tünelleri
Kendini bir anda yerde buldu: Yolun karşısına geçmek isteyen adama koç saldırdı Kendini bir anda yerde buldu: Yolun karşısına geçmek isteyen adama koç saldırdı
Anzer Yaylası beyaza büründü Anzer Yaylası beyaza büründü
Hatay Medeniyetler Korosu'ndan 92. İEF'de teşekkür konseri Hatay Medeniyetler Korosu'ndan 92. İEF'de teşekkür konseri
İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi İstanbul'da hayran bırakan Süper Ay manzarası dron ile görüntülendi
Yumurtayı hiç böyle görmediniz: Anadolu motiflerini işlediler Yumurtayı hiç böyle görmediniz: Anadolu motiflerini işlediler
Trakyalı avcı sosyal medyayı güldürdü Trakyalı avcı sosyal medyayı güldürdü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?
Survivor'da sakatlık! Acun Ilıcalı'dan açıklama: "Uçağa bindirmeyi başardık..." Survivor'da sakatlık! Acun Ilıcalı'dan açıklama: "Uçağa bindirmeyi başardık..."
Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde Emekliler için iki formül gündemde
Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama Sevgilisi Pınar Deniz'i "Cartcurt" diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama