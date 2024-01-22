Yüksekova'da 7 metreyi geçen kar tünelleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer 7 metreyi aşan yollarda yürütülen çalışmalar sonucu oluşan kar tünelleri görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması nedeniyle Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 7 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 7 metreyi aşan kar tünelleri ise görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Kaynak: İHA

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