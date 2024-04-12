Belgeselleri aratmayan görüntüler: Dağ keçilerini böyle görüntüledi

Erzurumlu dağcı Bülent Erkan, Ölbe Vadisi’nde onlarca dağ keçisini görüntüledi.

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Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan ve dağların oğlu olarak bilinen Bülent Erkan, ülkenin farklı coğrafyalarında dağlarda keşif yapmaya devam ediyor.

Bülent Erkan gezmek için gittiği Ölbe vadisinde onlarca dağ keçisini aynı anda görünce büyük bir şok yaşadı. Aç kalan keçilerin bir ağacı sarmalayarak karınlarını doldurmaya çalışmasını görüntüleyen Bülent Erkan ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını söyledi.

Bülent Erkan, “Ölbe Vadisi’ni gezmeye geldim. Kayalıklarda dağ keçilerini gördüm. Bu kadar dağ keçisini aynı anda görmek beni çok heyecanlandırdı. Ülkemizin bu zenginliklerini görmek insanı mutlu ediyor. Bu heyecanı sizinle paylaşmak istedim.” dedi.

Kaynak: İHA

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