Erzurum’da kış geri döndü, 196 köy yolu kapalı

Erzurum’da dün geceden itibaren başlayan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum’u bir ke daha beyaz bürüdü. Sabah güne karla başlayan vatandaşlar zaman zaman trafikte zorlu anlar yaşadı. Hava tahminlerine göre Erzurum’da kar yağışı gün boyu devam edecek. Belediye ve Karayolları yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal alanlarda 196 yerleşim alanının yolları kar nedeniyle kapalı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ,Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Erzincan ve çevresinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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