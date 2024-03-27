Bitlis’te çatılarda biriken kar tehlike saçıyor

Bitlis’te çatılarda biriken kar tehlike saçıyor. Çatıda biriken karın çığ gibi düştüğü anlar kameraya yansıdı.

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Bitlis’te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çatılarda biriken karların erimesi adeta tehlike saçıyor. Kar yağışından dolayı il genelinde birçok yol kapanırken 2 katlı bir binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Bitlis Kar Yağışı
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