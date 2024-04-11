Palandöken geçidinde sis ve tipi etkili oldu

Erzurum - Tekman karayolu 2 bin 885 rakımda yoğun sis ve tipi etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri bölgede etkili olan fırtına nedeniyle vardiyalı olarak görev yaparken, vatandaşlar bölgede yapılması planlanan tünelin en kısa sürede yapılması gerektiğini belirttiler.

Kaynak: İHA