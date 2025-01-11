Ne Anladık Şimdi Bu Maçtan?

Ziraat Türkiye Kupası için epey enteresan bir maçtı. Bir tarafta organizasyona katılacağını 24 saat önce açıklamış Fenerbahçe bir tarafta kupa maçlarına U19 takımıyla çıkmaya karar vermiş Kasımpaşaspor. Fenerbahçe kararından dönmese belki de sahada gençleri izleyecektik.

Hal böyle olunca tribünlerde de maça olan ilgi çok azdı. Normal koşullarda Fenerbahçe’nin oynayacağı statlar hemen hemen tüm maçlarda dolardı. ‘Katılacaktı katılmayacaktı’ derken taraftarın da maça ilgisi yok denecek kadar azdı.

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, sahaya ligde ve Avrupa’da pek de şans vermediği isimleri deneme fırsatı buldu. Rakip de ‘çerez’ olunca, Cenk, Bartuğ, Yusuf gibi oyuncular sahaya sürüldü. İdman havasında geçen karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı ama 19 yaşından küçüklere karşı alınan galibiyet öyle pek de tat vermedi.

CENGİZ FUTBOLUCU OLDUĞUNU HATIRLAR MI?

Karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol olurken, ikinci yarısında değişikliklere rağmen hiç gol olmaması da maçı katlanılmaz hale getiren noktalardan biri oldu. Geçen sezon rekor bedelle (15 milyon euro) transfer edilen Cengiz Ünder ise oyuna girdiği andan itibaren hayal kırıklığı üzerine hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. Sanki kafasında ne Fenerbahçe ne de futbol vardı.

Bazen futbolcular ile kulüplerin kumaşları birbiriyle tutmaz ama Cengiz’in durumu sanki bambaşka. Türk futbolunun en umut veren isimleri arasında sayılırken onu böyle görmek üzücü. Umarız bir gün futbolcu olduğunu hatırlayacaktır.

SZYMANSKİ’YE KULÜBE YOLU

Mourinho’nun sezon başındaki ‘prenslerinden’ biri de Szymanski’ydi. Ancak Polonyalı yıldız aldığı övgüleri mi kaldıramadı mı nedir, geçen sezonki hallerinden eser yok gibi. Kendisine de kulübe yolu gözükecek gibi. Üstelik Talisca iddiaları artık daha da yüksek sesle dillendirilirken…

Fenerbahçe’nin gençlerinden Yusuf kumaşının ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Ancak, Bartuğ Elmaz için durum pek de öyle olmadı. Yeni Arda olması beklenirken, bulduğu ilk şansta kendisini kanıtlayacak bir performans gösteremedi.

Kasımpaşa’da ise sahaya adeta yem gibi atılan gençlerin dirençli oyunları vardı. Elbette maçı kazamadılar, kazanmaları da beklenmiyordu ancak bir noktaya kadar dirençli bir oyun sergilediler. Onları da buradan tebrik edelim. Maça dair en değerli şey onların mücadeleleriydi.

Bakalım Fenerbahçe’nin aldığı kupa maçlarına çıkma kararı önümüzdeki günlerde değişecek mi? Malum Türkiye futbolunda alınan hiçbir kararın ömrü o kadar da uzun olmuyor.