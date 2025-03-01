Galatasaray Kıl Payı Kurtuldu

Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldığı andan itibaren, Fenerbahçe üstünlüğünü ortaya koydu. Talisca ve En Nesyri’nin golleri gözlerin pasını sildi adeta. Sarı-lacivertliler ligin zor deplasmanlarından biri olan Gaziantep’te hiç de beklemediği şekilde üstünlüğü ele geçirdi.

Kalitesi zaten tartışılmaz olan Talisca’nın karşılaşmada iki gol birden bulması, Fenerbahçe’nin önündeki maçlarda göstereceği performansların habercisi gibiydi. En Nesyri ise alıştırdığı kafa gollerine biraz ara vererek bu kez vole ile fileleri buldu.

Fenerbahçe’nin üstün oyunu maç boyunca devam etti, Antep ekibi de bulduğu bir golle yalnızca moral bulabildi.

GALATASARAY KIL PAYI

Ligin lideri Galatasaray, yoğun geçen Fenerbahçe derbisinin ardından Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi Konyaspor karşısında rotasyonla sahadaydı. Okan hoca forma şansı bulamayan oyuncularına şans verdi ve özellikle orta alanda bambaşka isimlere şans verdi.

Sarı-kırmızılılar maç boyunca baskılı bir oyun ortaya koysa da Mertens’in iptal edilen golü dışında başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir tarafından bir gol sesi çıksa, Aslan az daha kupaya veda ediyordu.

Gruptaki bir diğer bir karşılaşma olan Başakşehir-Eyüpspormücadelesinin 0-0 bitmesi Galatasaray’ın işine geldi. Okan Buruk’un maçın son anlarında öğrencilerine, diğer karşılaşmanın 0-0 bittiğini işaret ederek sakin olmaları çağrısında bulunması, maça dair yüzleri gülümseten bir estantane olarak kaldı.