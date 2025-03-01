Galatasaray Kıl Payı Kurtuldu

Ziraat Türkiye Kupası maçları genelde takımların yedek kadrolarla sahaya çıktığı ve kadroda kendine yer bulamayan oyuncuların şans bulduğu karşılaşmalar olur. Ancak Fenerbahçe’de bu durum o kadar flu ki, kim as kim yedek belli değil. Gaziantep FK karşısındaki kadro da aynı şekilde hissettirdi.

Son Güncelleme:
Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

[email protected]

Tüm Yazıları

Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldığı andan itibaren, Fenerbahçe üstünlüğünü ortaya koydu. Talisca ve En Nesyri’nin golleri gözlerin pasını sildi adeta. Sarı-lacivertliler ligin zor deplasmanlarından biri olan Gaziantep’te hiç de beklemediği şekilde üstünlüğü ele geçirdi.

Kalitesi zaten tartışılmaz olan Talisca’nın karşılaşmada iki gol birden bulması, Fenerbahçe’nin önündeki maçlarda göstereceği performansların habercisi gibiydi. En Nesyri ise alıştırdığı kafa gollerine biraz ara vererek bu kez vole ile fileleri buldu.

Fenerbahçe’nin üstün oyunu maç boyunca devam etti, Antep ekibi de bulduğu bir golle yalnızca moral bulabildi.

GALATASARAY KIL PAYI

Ligin lideri Galatasaray, yoğun geçen Fenerbahçe derbisinin ardından Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi Konyaspor karşısında rotasyonla sahadaydı. Okan hoca forma şansı bulamayan oyuncularına şans verdi ve özellikle orta alanda bambaşka isimlere şans verdi.

Sarı-kırmızılılar maç boyunca baskılı bir oyun ortaya koysa da Mertens’in iptal edilen golü dışında başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir tarafından bir gol sesi çıksa, Aslan az daha kupaya veda ediyordu.

Gruptaki bir diğer bir karşılaşma olan Başakşehir-Eyüpspormücadelesinin 0-0 bitmesi Galatasaray’ın işine geldi. Okan Buruk’un maçın son anlarında öğrencilerine, diğer karşılaşmanın 0-0 bittiğini işaret ederek sakin olmaları çağrısında bulunması, maça dair yüzleri gülümseten bir estantane olarak kaldı.

Etiketler
Galatasaray Fenerbahçe
Son Güncelleme:

Sercan C. Güler Arşivi

Derbi mi, 500 Milyon Euroluk Uyku İlacı mı? 26 Şubat 2025
Avrupa’da Malumun İlamı 22 Şubat 2025
Dananın Kuyruğu Haftaya Kopacak 19 Şubat 2025
Okan Buruk’un İkilemi: Lig mi Avrupa mı? 15 Şubat 2025
Bu Zihniyet Varken ‘Uzaylı’ Hakem Bile Çare Olmaz 12 Şubat 2025
Mourinho 5-0 Yenilse Bu Kadar Üzülmezdi 08 Şubat 2025
Sercan C. Güler Tüm Yazıları
Yazarlar
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Baharı Karşılamak İçin En İyi Şehirler
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Mutfağımızın Vazgeçilmez Temel Direği: Lahmacun
Hatice Turhan
Hatice Turhan Öcalan'ın Büyük Özeleştirisi
Neşe Doster
Neşe Doster Voleybola Gönül Verenler Eda Erdem’lerin İzinde
Mete Yolaş
Mete Yolaş Gıda Sisteminin Değişimi Kıbrıs’tan Başlayabilir
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı’ndan Önemli Ülkelerde Büyükelçilik Değişikliği Cumhurbaşkanı’ndan Önemli Ülkelerde Büyükelçilik Değişikliği
Deprem Bölgesinde Fuhuş Skandalıyla Gündeme Gelmişti: Siyasi İlişkileri Dikkat Çekti Deprem Bölgesinde Fuhuş Skandalıyla Gündeme Gelmişti
10. Yargı Paketi Meclis Gündemine Geliyor: Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Dönem 10. Yargı Paketi Meclis Gündemine Geliyor: Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Dönem