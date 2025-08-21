Okullarda Gıda Güvenliği ve Gıda Hakkı Dersi Zorunlu Olmalı

Yeni eğitim-öğretim yılına bir aydan az kaldı. Hâlâ okullarda bir öğün ücretsiz yemek için mücadele ediyoruz. AKP iktidarı, devletin asli görevlerinden birini yerine getirmekten imtina ediyor. Daha çocuklarımıza gıda hakkını ve gıda güvenliğini öğretmemiz gerekirken üstelik.

Mete Yolaş

Mete Yolaş

OKULLARDA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Çocuklarımızın okullarda dengeli ve düzenli beslenmesini devlet güvencesi altına almamız çok kritik bir öneme sahip. Fakat bu tek başına yeterli değil. Çocuklarımız, dengeli ve düzenli beslenmenin önemini, bunun gelişimlerine ve gelecekte yaşayabilecekleri sağlık sorunlarına etkilerini, gıdanın kalitesi ve gıda güvenliğinin nasıl zarar görebileceğini bilmeliler. Ayrıca onların gıda hakkını savunabilecek bir bilince ulaşmasını da sağlamalıyız.

Taraf olduğumuz Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi yeterli gıdaya erişim hakkını güvence altına alıyor ve bu hakkın eğitimle hayata geçirilmesini özellikle vurguluyor. Yine taraf olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme sağlık, temiz su, sağlıklı gıda ve sağlık bilgisine erişim hakkını net bir şekilde düzenliyor.

Fakat iktidar, çeşitli bahanelerle okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine karşı çıkıyor. Seçim dönemlerinde bunu bir vaat olarak kullanıyor ama sonra unutuyor. Her 10 çocuğumuzdan 5’i derslerini aç karnına dinliyor. Çocuklarımız arasında mental, ruhsal ve fiziksel gelişim bozukluğu, demir eksikliği anemisi ve bodurluk sürekli artıyor. Okul kantinlerindeki denetimler halk tepkisine göre sıkılaşıyor veya gevşiyor. Kantinler ihale yöntemiyle kiralanıyor. Kantinlerde satılacak gıdalar için zorunlu okul gıdası logosu ve düzenlemeleri ise sürekli erteleniyor.

MEB, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYMALI

Japonya’dan Brezilya’ya, İngiltere’ye kadar gelişmiş ve gelişmek isteyen ülkeler, okullarda gıda hakkı ve gıda güvenliğine yönelik zorunlu dersler veriyor. Biz de okullarımızda çocuklarımıza gıda hakkını öğretmeliyiz. Onlara gıda güvenliğini nasıl sağlayacaklarını anlatmalıyız. İlk dört yılda el hijyenini, güvenli saklamayı, alerjen farkındalığını, gıda sembollerini öğretmeliyiz.

Sonraki dört yılda ise gıda hakkını, etiket okumayı, soğuk zinciri, çapraz bulaşmayı ve evde gıda güvenliği ilkelerini öğretmeliyiz. Bu derslere avukatları, gıda, ziraat ve kimya mühendislerini, diyetisyenleri, tıp doktorlarını, veteriner hekimleri davet etmeliyiz. Teoriyi uygulamayla desteklemeli, vaka çalışmaları yapmalıyız.

Milli Eğitim Bakanlığı, gıda hakkının ve gıda güvenliğinin güvence altına alındığı uluslararası sözleşmelere uymak zorunda.

Etiketler
gıda
