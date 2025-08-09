Mourinho’nun Dediği… Kadıköy’ün Cehennemlik Bir Hali Var mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi elemesinde İrlanda ekibi St. Patricks’e ilk yarıda gol oldu yağdı. Gollerin tümü ilk yarıda gelirken, temsilcimiz kalesinde gördüğü ikinci golü ikinci yarıda yedi.

4-1’lik skor ve Tammy Abraham’ın ilk yarıda 21 dakikada bulduğu hat-trick tur için değerli. Fakat, yanılmamak gerek.

Beşiktaş’ın halen çok eksiği var. 4 gollü galibiyet Beşiktaş’ın karşısındaki rakibin kalibresinin ne kadar düşük olduğu göz önüne alındığında bu maçın ileriki günler için umut verdiğini söyleyemeyiz.

Üzerinde fazla durmaya da gerek yok. Beşiktaş’ın turu kaybetmesi için kıyamet falan kopması gerekir. Ancak, lig maratonu bu hafta başlıyor. Gidenlerin yeri henüz tam dolmadı.

FENERBAHÇE ESKİ KADROYLA YENİ SEZONA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord’a 2-1’lik skorla yenildi.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerden yalnızca Archie Brown ilk 11’de sahaya çıktı. Skriniar’ı saymıyorum çünkü geçen senin ortasından beri zaten takımdaydı. Eski takımla yeni sezona giriş pek de matah olmadı.

Karşılaşmanın erken dakikalarında yenilen golün ardından bozulan skor dengesi, maçın sonlarına doğru takımdan gönderilmek istenen Sofyan Amrabat’ın harika golü ile dengelendi.

Ancak oldukça enteresan bir şekilde, aynı geçen sezonki Lille maçında olduğu gibi Fenebahçe bulduğu eşitliği koruyamadı ve yine aynı dakikada, 90+1’de kalesinde gördüğü golle hüsrana uğradı.

Tur için hala şans var. Ama buradan şöyle bir bakınca, Kadıköy’ün Feyenoord için pek de ‘cehennem’ gibi göründüğünü söyleyemiyoruz. Yine de umut var. En azından maç gününe...