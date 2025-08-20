Anlaşılıyor ki Devletin Yeni Hedefi Korsan Kumar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet olmanın devlete sağladığı bazı 'hak'lar vardır. Ve her devlet bu hakları kıskançlıkla savunur.

Silah taşıma ve can alma hakkı. Vergi alma, zoralım hakkı.

Kimse devletin olduğu yerde yasa dışına çıkmadan can alamaz ve vergi alamaz. Alırsa da sonucuna katlanır.



Türkiye’de kumarhanelerin 11 Şubat 1998 tarihinde kapılarına kilit vuruldu. Yasal olarak 8 yıl açık kaldılar. 80 yıllık tahribat yaptılar. Hemen her otelin altı kumarhaneydi neredeyse. Kendi mafyasını oluşturdu, mevcut mafya da boş durmadı kumarhaneler kurdu.



Silahlı çatışmalar, yok olan aileler, hayatlar. Otel önlerinde kafalarına silah dayayıp intihar etme tehdidi ile kumarhanelerden kaybettikleri paraları geri isteyenler mi, masa başlarında uyuklayanlar mı istersiniz? Servetlerini kaybedenler mi yoksa namus kavramını yerle bir edenler mi? Ülkenin karanlık çağlarında oluşturulan çeteler ile kumarhane patronlarına infazlar mı?



Artık öyle bir hale gelmişti ki, tamirci çırakları haftalıklarını aldıkları gibi kumarhanelere gider olmuşlardı.



Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kumarhaneler ve onların getirdiği düzen ile baş edemedi. Regülasyon kuramadı. Görevlendirilen kişiler yoldan çıktı. Velhasıl kelam tuz kokmuştu anlayacağınız. Ve 11 Şubat 1998 tarihinde kapandı. Bu anı gözlemek için bir Casino’nun içindeydim. 10 Şubat’ı 11 Şubat’a bağlayan gece yarısı ışıklar kapanmıştı.



İşte o zamanlar yaşanan ne kadar kötü, karanlık ve ahlaksız şey varsa şimdi de aynısı yaşanıyor. Üstelik yeraltında. Cinayet, kara para, namus düşüklüğü, yok olan aileler.



Ancak gözlemlediğim devlet artık harekete geçti. Birbiri ardına operasyonlar yapılıyor.



Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Kerimcan’a yapılan soruşturma bunun ilk işaret fişeklerinden biriydi. Ülke yönetiminin mesaj verme biçimiydi. Çünkü 230 kişi yakalandı, 50 kişi gözaltına alındı' haberleri yeterince vurucu olmuyordu. Beraberinde televizyon sahiplerine bile açılan soruşturmalar geldi.



Evet birbiri ardına operasyonlar yapılıyor. Devlet girişte saydığım 'hak'larına sahip çıkıyor. Son alarak Ticaret Bakanlığı 30 fenomene erişim engeli getirdi. Gerekçe; kumar sitelerine yönlendirme yapmaları.



Bu operasyonlar büyüyerek artacak. Bana tıpkı kaçak akaryakıt ile yapılan mücadeleyi hatırlatıyor. Böyle böyle başlamıştı. Sonrasında yok olana kadar kararlılıkla devam etti. Korsan kumar gibi akaryakıt kaçakçılığı da 'hak'lara el uzatıyordu.