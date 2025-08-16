Fenerbahçe Benfica’nın Oyununu Bozdu

Fenerbahçe’ye bir sol açık lazım. O ismin de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu olduğu neredeyse kesinleşmiş gibiydi. Ancak, kaderin cilvesine bakın ki, Fenerbahçe Avrupa’da başka takım yokmuş gibi transfer etmek istediği takımla eşleşti.

Her konuda anlaşılmasına rağmen, Benfica işi kurnazlığa vurdu ve hiç ihtiyaçları olmamasına rağmen, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaştıkları Nice karşısında birkaç dakika da olsa Kerem’i oyuna aldı.

Ve bütün anlaşma aslında burada suya düştü. (En azından bu yazının yazıldığı anlarda.)

Dün akşam saatlerinde, Fenerbahçe’nin Kerem için yaptığı 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euroluk teklifi 18 milyon euroya düşürdüğü haberleri gündeme bomba gibi düştü. Bu da Benfica’yı sözde kızdırmış…

Hem kurnazlık yap hem de rakibin çok kritik bir maçta oynatamayacağı oyuncuya vereceği parayı düşürünce kız ve görüşmelerden çekil.

Transferin ilk haliyle gerçekleşmesi ne yalan söyleyeyim, hiç içime sinmiyordu. Burada Kerem Aktürkoğlu’nun oyunculuğuna bir lafımız yok tabii…

Fenerbahçe yıllardır Şampiyonlar Ligi hasreti çekerken, böylesine önemli bir karşılaşmada, kilit pozisyona ekleme yapıyorsan, ondan anında faydalanabilmen gerekir.

Benfica’nın kurnazlığının yanına kar kalması olacak şey değildi.

Ancak bu durumda Fenerbahçe’nin bu bölgeye ihtiyacı da sürüyor. Feyenoord karşısındaki görkemli galibiyet kimseyi yanıltmasın. Neler olacak göreceğiz.

Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe
