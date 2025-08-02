Türk Takımlarının Avrupa İmtihanı: Eller Belde, Yüzler Üzgün

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Eller belde, tabii yine yüzler üzgün… Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Tur eleme maçında Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine 4-2’lik maçın rövanşında 2-0’lık skorla mağlup olarak, Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi’ne bıraktı. Ki burada da eleme oynanacak…

Karşılaşmaya gelirsek konuşulacak çok da bir şey yok. Maçtan önce Gedson Fernandes’in Spartak Moskova’ya transfer olduğu açıklandı. Ve Gedson’un yokluğu zaten kötü olan Beşiktaş’ın orta sahasında adeta bir derin bir girdaba dönüştü.

Önceki yazıda da belirtmiştik. Kampa yetişmeyen transferler her zaman kanayan bir yara. Avrupa macerası eleme maçlarına çıkacak Türk kulüpleri için bir hayli erken başlıyor. Ve buna rağmen hiçbir zaman kadro ‘tamam’ olmuyor.

Orkun ve Tammy Abraham’ı kadroya katmak iyi güzel. Ancak, kadronun büyük bir bölümü ‘SOS’ veriyor.

Türk kulüpleri, hiçbir zaman Avrupa hedefiyle kadro kurmadı. Kurduklarını hep iddia ettiler ama, geçmişe bakınca yaşanan hezimetlerden bunun böyle olmadığı çok net ortada.

FENERBAHÇE 2 TRANSFERİ AÇIKLADI AMA…

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe de Skriniar ve Semedo transferlerini açıkladı.

Önemli katkılar… Sezon boyunca da iyi katkı vereceklerdir. Ancak, Maçlardan bir hafta öncesinde açıklanan bu transferleri ‘yetişmiş’ sayabilir miyiz?

Ama ne şans ki, talih Fenerbahçe’nin yüzüne güldü. Hollanda temsilcisinin as kalecisi Justin Bijlow’un sakatlandığı ve maçlarda forma giyemeyeceği açıklandı. Bir sürpriz olur mu göreceğiz.

Ama başta da dediğimiz gibi, taraftar maçları yine yürekleri ağızlarında izleyecek. Umarım yanılırım.