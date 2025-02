Tutku, Emek ve Samimiyet Hikayesi.. Başarının Sırrını Üç Kelimede Anlattı

Kendisiyle Balıkesir’de gerçekleştirdiğim röportajda işine ve mutfak deneyimlerine dair görüşlerini, markasının kuruluş sürecinde yaşadığı zorluklar ve müşteri geri bildirimlerine verdiği öneme dair her şeyi bulacaksınız.

Sohbetimize Feyza Çelik’i tanıyarak başlayalım.

1983 Balıkesir doğumluyum evli ve iki çocuk annesiyim 16 yaşında Kaan isimli bir oğlum on yaşında Defne isimli bir kızım var. İlk, orta ve lise eğitimimi Balıkesir’de tamamladım. Ardından Ege Üniversitesi Tekstil bölümünde okudum. Mezun olduktan sonra kısa bir süre tekstil alanında çalıştım. Ama nedense çok sevemedim ve isteksiz olarak çalıştığımı fark ettim. O zamanların bana kattığı en büyük farkındalık ise mesai saatlerinde gözün sürekli saatteyse o işin sana göre olmadığı oldu.

Gastronomi alanına yönelmeni sağlayan şey neydi? Bu tutkun nasıl başladı?

Huzurlu ve mutlu bir üretkenlik sanırım aradığım şeyin ta kendisiydi. Çünkü amaçsız ve emeksiz bir yaşam fikri bana çok uzak. Çocukluk yaşlarında çok da üzerine düşünmediğim ama hep çok sevdiğim sofra sanatı hayatımda hep varmış aslında. En sevdiğim şeylerden biri annemin vitrinde misafirler için sakladığı porselenler ile masa hazırlamaktı. Mutfağı çok düşkün değildim aslında ama farklı mutfaklar farklı kültürler hep dikkatimi çekmiştir. Sanırım bunda Selanik göçmeni Çerkez asıllı bir babaannenin, Bulgaristan göçmeni bir baba dedenin, göçer yörük kökenli bir anneannenin, Balıkesir yerlisi Manav bir anne dedenin melez Türk kızı olmanın çok etkisi var. Ben bu renkli soyağacımı çok seviyorum.

Sahip olduğun mutfak anlayışın gastronomi kariyerini nasıl şekillendirdi?

Ben herhangi bir kurumda gastronomi eğitimi almadım. Tam olarak alaylı olduğumu da söyleyemem. Evimin mutfağındaki deneyimlerimi dükkânıma taşıdım. Ama sektöre girdiğim bu 15 yıl içinde duyduğum bana katkı sağlayabileceğini düşündüğüm her eğitime katılmaya çalışıyorum.

Pastafe'yi kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Bu süreçte karşılaştığın en büyük zorluklar nelerdi?

Pastafe markası 15 yıl önce oğlumun ilk yaş gününde özel bir pasta arayış ile doğdu diyebilirim. Zira o yıllarda çok da bilinmeyen ve yeni yeni ülkemize giren kişiye özel pastalar henüz Balıkesir’de bulunmuyordu. Kendi pastamı kendim yapabilirim fikri ile başlayan serüven ilk yıllarda bolca eğitim ve work shop ile geçti. Duyduğum her eğitim için soluğu İzmir’de ya da İstanbul’da almaya başlamıştım. O dönemde tüm yatırımımı malzeme ve eğitime yapıyordum. Öğrendiğim her yeni tekniği büyük bir heyecan içinde uyguluyordum ve sanırım başlangıçta hobi ile başlayan bu serüvenin marka olmasını tamamen bu heyecana ve işime olan aşkıma borçluyum. Bu süreçte oldukça emek yoğun çalıştım. Ama çok sevdiğim için de zorluk olarak görmedim. Yaşadığım her aşamanın mesleki gelişimim için gerekli basamaklar olduğunu düşünüyorum.

Pastafe’de sunduğun ürünler arasında en çok talep görenler hangileri?

Pastafe’nin en meşhur ürünleri arasında bademli pasta ve ıspanaklı el açma börek listenin ilk sıralarında yer alıyor. Ama sürekli gelişmeye devam eden bir ekibimiz ve atölyemiz var. Biz Pastafe olarak gelişime ve yeni reçetelere açık olan bir vizyona sahibiz.

Müşterilerinden aldığın geri bildirimler, ürünlerini ve hizmetlerini nasıl şekillendiriyor?

Bizim müşterilerimizin %90’ı devamlılığı olan bir kitleden oluşuyor. Bu nedenle yaptığımız en ufak değişikliği kimi zamanda hatayı hemen fark ediyorlar ve bize iletiyorlar. Bu samimi yaklaşımları ve geri dönüşleri bizim için çok kıymetli. Doğru yolda ilerlememize ışık olurlarken, yanlışı da hemen fark ederek müdahale etmemizi sağlıyorlar. Bu nedenle kendilerine minnettarım. Eleştiriye de her zaman açık bir işletmeyiz. Bu konudaki kırmızı çizgimiz eleştirinin kötü bir niyetli değil yapıcı olması.

Yoğun tempoda çalışmanın senin için nasıl bir anlamı var? Mutfakta çalışırken en çok keyif aldığın unsurlar neler?

Bizim sektörümüzde olup da yoğun tempodan uzak yaşamak pek mümkün değil. Ama çok sevdiğiniz bir işi yaptığınızda bu çok da önemli olmuyor. 15 yıl sonra 60 çeşit ürünün olduğu bir üretimde beni hala en mutlu eden şeyin doğum günü pastaları yapmak, mutlu günleri paylaşmak, hamurdan figürler hazırlamak olduğunu söyleyebilirim.

Meslekte karşılaştığın en büyük zorluklar neler oldu?

Meslekte en zorlandığım şeyin iş ve ekip büyüdükçe üretimden uzaklaşıp yönetimsel işlere daha fazla zaman ayırmak zorunda kalmam olduğunu söyleyebilirim.

Pastacılık üzerine yoğunlaşmaya nasıl ve neden karar verdin?

Tamamen hobi olarak başlayan bu işin bu derece evrilebileceğini düşünmemiştim aslında. Yol böyle aktı ve ben bu yolda olmayı çok sevdim.

Kendini hangi özellikleri olan bir şef olarak tanımlıyorsun?

Gelişime ve eğitime âşık, köklerine bağlı ama değişime de oldukça açık biri olarak tanımlayabilirim.

Yakaladığın başarıyı neye borçlusun?

Eğer bir başarı yakalamış görünüyorsam bunu köklerime, aileme ve samimiyetle yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışmaya borçluyum.

Balıkesir’de oldukça başarılı bir marka hikâyesi yazdın; bundan sonraki hedeflerin ve projelerin neler?

Daha gitmek istediğim çok yol var. Hayallerim var. Ama biz de kervan hep yolda düzüldü bakalım bu yol bizi nerelere götürecek bize de sürpriz olsun.