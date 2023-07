Türk mutfağına çağdaş ve yaratıcı dokunuşlar

Misafirlerini, Türk mutfağına modern bir yorum getiren lezzetleriyle pazartesi hariç her gün saat 12.00-00.00 arasında ağırlayan Restoran Modern İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alan çağdaş bir yemek deneyimi sunuyor. c•paces Grup bünyesinde haziran ayı başında kapılarını açan Restoran Modern misafirlerini Tarihi Yarım Ada’nın nefes kesen manzarasına hakim şık mekanında ağırlıyor.

Restoran Modern’in Executive Chef’i Tuğçe Mirza Canik’in genç yaşına rağmen başarılarla dolu ve etkileyici bir çalışma geçmişi var. Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu genç şef 10 yıla yaklaşan kariyeri boyunca DoubleTree by Hilton Moda ve Gaea Restaurant gibi yerlerde deneyim kazandıktan sonra Norveç’in başkenti Oslo’da yer alan 3 Michelin yıldızlı Maaemo Restoran’da staj yapmış. Osterio Salvatore’nin Head Chef’i olarak görev aldıktan sonra, sırasıyla Del Mare ve Food Hall Istanbul & Han 1831 Meyhane’de Yiyecek İçecek Koordinatörü olarak çalıştıktan sonra Restoran Modern’in mutfağını başına geçmiş.

Açıldığı günden beri Tuğçe Şef ve ekibi tarafından Türk mutfağının aslına sadık kalarak çağdaş ve yaratıcı dokunuşlar getiren menüler hazırlayan Tuğçe Şef ve ekibi öğle ve akşam yemekleri için birbirinden küçük dokunuşlarla ayrışan iki ayrı menü sunuyor.

Öğle menüsünde taze baharatlı soğuk yoğurt çorbası, kabak çiçeği ve taze fasulye tempura, çıtır balık köftesi gibi başlangıçlar yer alırken, akşam saatlerinde siyah nohut ezmesi, dereotlu rezene, buttermilk karides, Ege otlu buğdaylı yoğurt ve muhammaradan oluşan 5’li meze seçkisi sunuluyor.

Açıldığı günlerde gelemediğim Restoran Modern’e İstanbul’un Temmuz ayı sıcaklarına merhaba dediği ilk günlerde püfür püfür esen rüzgarın ferahlattığı bir akşamüzeri uğradım. Bu güzel esinti eşliğinde Restoran Modern’in balkonunda keyifli bir kokteyl içerek başlayan gece Tuğçe Şef’in imzasını taşıyan lezzetlerle bana muhteşem bir şölen yaşattı.

Tadıma bottarga, tarama, kapari karpuzu, balık rillete, isli uskumru ve sardalye turşusunu buluşturan Balık Pazarı Tabağı; Ege otlu pane mücver; minimal miktarda enginar kabuğunun suyu da kullanılmış morel mantarlı deniz tarağı; bonfile çiğ köfte tartare; çakı midye tava; tek atımlık mini haşlama içli köfte; ahtapot kokoreç ile başladık. Hepsi birbirinden lezzetli olsa da Ege otlu pane mücver, morel mantarlı deniz tarağı ve çakı midye tava bir adım öne çıkıyordu.

Ana yemeklere geçtiğimizde granyöz balığı buğulama; orman mantarlı şehriye; kuzu incik; dana kaburga; ördek yahnili yassı taze erişte ve mutancana gibi Türk mutfağının farklı dönem ve bölgelerine ait lezzetlerden azar azar deneme şansım oldu. Özellikle mutancananın son yıllarda yediğim en başarılı tabaklardan birisi olarak damak hafızamdaki müstesna yerini aldığını söylemeliyim.

Türkiye’nin gastronomik zenginliğini hazırladığı çok renkli ve fresh tabaklarla menüsüne yansıtan Tuğçe Şef bu genç yaşında yakaladığı başarının bir tesadüf olmadığını bu ayrıcalıklı deneyimi yaşayan tüm misafirlerine hissettirirken, her türlü övgüyü de fazlasıyla hak ediyor. Şık ortamı, panaromik manzarası, özenli servisi ve lezzetli yemekleriyle Restoran Modern, önümüzdeki günlerde İstanbul’un en fazla konuşulan restoranlarından biri olacak gibi gözüküyor.

2023’ÜN “İNCİ”Lİ RESTORANLARI

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan “İncili Gastronomi Rehberi 2023” ödül töreni Swissôtel The Bosphorus Istanbul’da gerçekleştirildi. Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkat çekti. Rehberde yer alan 5 İncili 8 restorana ve 4 İncili 61 restorana ödülleri sunuldu. Gecede ayrıca Jumbo’nun katkılarıyla “Asırlık Mekanlar”a da ödülleri takdim edildi.

İncili Gastronomi Rehberi 2023’te İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya, Bursa, Gaziantep’in yanı sıra Adana da dahil edildi. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2023 senesinde 699 restoran ve 482 lezzet noktası yer alıyor. Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var.

5 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

7 Mehmet, ENT Restaurant, Maçakızı, Mikla, Neolokal, Od Urla, Sunset Grill & Bar, TURK Fatih Tutak

4 İNCİ SAHİBİ MEKANLAR

16 Roof, Aheste, Alaf, Amavi, Antica Locanda, Apartıman Yeniköy, Araka, Arkestra, Avlu Retaurant, Banyan Restaurant, Basta Neo Bistro, Beyti, Casa Lavanda, Dragon, Efendy İstanbul, Fauna, Frankie İstanbul, Gram, Grey Topağacı, Hakkasan Bodrum, Hiç Lokanta, Hışvahan, Hodan, Horasan Balık, Hünkar, İskender Tarihi Ahşap Dükkan, Karaköy Lokantası, Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu, Kitchen Bodrum by Osman Sezener, Kıyı, Lokanta by Divan, Lucca, Malva Restaurant, Mitu Lokanta, Mutfak Sanatları Merkezi, Muutto Anatolian Tapas Bar, Mürver, MYK Restoran by Mehmet Yalçınkaya, Nicole, Ocak, Olea Bosphorus & The Bar, Onbaşılar Kebap, Orfoz Restaurant, Orkide Pastane & Restoran, Pandeli, Paper Moon, Roka İstanbul, Seraf, Seraser, Shang Palace, Spago, Sushi Manga, Şans Restaurant Terrazza Italia, Teruar Urla, Topaz İstanbul, Trilye, Tuti Restaurant, Ulus 29, Urla Vino Locale, Zuma Restaurant

ASIRLIK MEKANLAR

Beyaz Fırın 1836 – 187 Yıl, Cemilzade 1883 -137 Yıl, Develi 1912 -111 Yıl, Güllüoğlu Almacı Pazarı 1871- 152 Yıl, Hacı Abdullah 1888- 135 Yıl, Kebapçı İskender Tarihi Ahşap Dükan 1867- 156 Yıl, Hacıbekir (Ali Muhiddin Hacıbekir) 1777 -246 Yıl, Kuru Kahveci Mehmet Efendi 1871- 152 Yıl, Onbaşılar Kebap 1904 – 119 Yıl, Pandeli 1901- 122 Yıl, Yanyalı Fehmi 1919 – 104 Yıl

MİCHELİN YILDIZLI GASTRONOMİ ŞÖLENİ BODRUM’DA DEVAM EDİYOR

İlk kez geçtiğimiz yaz Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Be Premium Bodrum, bu yıl da Sözen Hospitality iş birliğiyle kaldığı yerden misafirlerine gastronomik benzersiz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl Be Premium’da lezzet severler ile buluşan ilk şef Poala Griffa’nın eşsiz tasarımı ile harmanlanmış menüsü büyük beğeni aldı.

Etkinliğe katılan ikinci şef Portekizli Joao Rodrigues 2017 yılında ülkesinde yerel üreticileri teşvik eden Projecto Materia’yı kurdu ve Unesco’nun desteğini aldı. Michelin yıldızına sahip ünlü şef, 30 Temmuz tarihine kadar Be Premium Bodrum’da olacak.

Ağustos ayında ise aşçılık kariyerine İspanya, Alava’daki El Refor’da başlayan Diego Guerrero Bodrum’da olacak. Uzun yıllar El Club Allard restoranda çalıştıktan sonra Madrid merkezli restoran DSTAge’in kurucusu olarak dikkat çeken 2 Michelin yıldızına sahip ünlü şef Diego Guerrero enfes tariflerini 01-15 Ağustos tarihlerinde Be Premium misafirlerine sunacak.