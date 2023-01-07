Altılı Masa’nın 2 artısı, 3 eksisi

Türkiye siyasetinin nabzı, İmamoğlu davası, İBB’ye kayyum olasılığı ve erken seçim gündemiyle giderek artıyor.

Ekonomik buhran ve otoriterliğin yarattığı stres muhalif seçmende öfkeye yol açarken, bu öfkenin adreslerinden biri Altılı Masa.

Son 6 ayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasında yaşanan yol kazaları, İmamoğlu ve Yavaş’ın seçilebilirliğine atıf yapan Akşener’in AK Parti medyası argümanlarıyla “muhalif” medya tarafından hedef alınması, Altılı Masa liderlerinin birbirleriyle çelişen tutum ve davranışları, oy oranı düşük partilerin seçmen temsilini hiçe sayan açıklamaları muhalif seçmende Altılı Masa’nın kredisini tükenme noktasına getirdi.

Son olarak CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Saraçhane sürecinin sönümlenmesini ve kitlenin demobilize edilmesini tercih eden tutumu ve İmamoğlu’na yönelik halktan gelen adaylık talebinin geri püskürtülmesi de Altılı Masa’yı hedefe oturttu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın 2018 seviyesine geri dönen istihdam-işsizlik verileri ve popülist seçim ekonomisi hamleleriyle birlikte son 6 ayda oylarını 5 puan artırıp meclis çoğunluğunu kazanacak seviyeye ulaşması ve Erdoğan’ın yarışa yeniden ortak olması, fakat muhalif siyasiler ve kanaat dünyasının bu vahametin farkında olmaması da…

Altılı Masa’nın 10. toplantısı bu gergin atmosferde gerçekleştirilirken, masanın bir önceki toplantılarda ifade edilen yol haritasını tekrarlamaktan öteye geçememesi durumu pek değiştirmedi.

2 ARTI

Bardağın dolu tarafından bakılırsa, metinde iki konu seçim stratejisi açısından değer taşıyor.

Birincisi, TBMM’de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına dair ortak bir komisyon kurulması. Daha önceki yazılarımda ifade ettiğim üzere yeni seçim yasası ittifak oyunu kaldırdı ve partileri birbirine rakip haline getirdi.

Az nüfuslu illeri ve birinci sıradaki AK Parti’yi kayıran bu sistemde, eğer Millet İttifakı ortak listeyle seçime gitmezse, TEAM verilerine göre Cumhur İttifakı ortak liste yaparak %41, yapmadan %43 ile meclis çoğunluğunu elde edebiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığında, Özdağ, İnce, Erbakan gibi aktörler de yarışacağı için seçimin ikinci tura kalması muhtemel ve muhalefet meclis çoğunluğunu elde edemezse “meclis çoğunluğu” argümanı sayesinde Erdoğan’ın ikinci turda seçilme şansı artıyor.

Eğer Altılı Masa partileri kritik illerde Millet İttifakı çatısında ortak liste stratejisiyle hareket ederse Cumhur’un Meclis çoğunluğu eşiği %45.5’a yükseliyor.

İkincisi, Altılı Masa’nın erken seçim konusunda 6 Nisan’dan öncesini işaret etmesi stratejik ve yerinde bir hamle. 6 Nisan öncesi erken seçim, yeni seçim yasası yürürlüğe girmeden eski sistemin uygulanması demek. Eski sistemde ittifak oylarına dayalı sandalye dağıtma prensibi geçerli ve Altılı Masa, eski sistemde aynı oyla en az 20 milletvekili fazladan kazanıyor. Dolayısıyla bu çıkış çok yerinde.

ALTILI MASA’NIN EKSİLERİ

Kurumsal İletişim Eksikliği

Altılı Masa 10. kez toplanmasına rağmen kurumsal iletişim eksiklerini çözemedi. Toplantı öncesi ve sonrasında parti liderleri bir araya gelip açıklama yapmıyor. Toplantı öncesi hazırlanan videoların içeriği yetersiz. Ayrıca parti örgütleri de toplantı öncesi ve sonrası materyalleri yaymak için organize edilmiyor.

Söylem Birliği Eksikliği

Altılı Masa sonrasında gelen kulisler ve yapılan açıklamalar, ortak metnin dışında konuların gündemde kalmasını ve polemiklerin yaşanmasını beraberinde getiriyor. Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu adaylığını masaya sunduğuna yönelik haberler, Davutoğlu’nun parti liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak veto yetkisine sahip olacağına dair açıklaması muhalif kamuoyunda büyük tepki doğurdu.

Kuşatıcılık Eksikliği

Altılı Masa’nın sorunlarından biri masa dışındaki muhalif aktörler adeta yokmuşçasına hareket etmesi. Örneğin Altılı Masa, HDP’nin seçim yardımının bloke edilmesine yönelik AYM kararı konusunda sessiz kalmayı tercih etti. HDP’nin oylarına muhtaç olan masanın bu tavrı Kürt siyasi hareketine yakın çevreler ve sol ile liberal kamuoyu tarafından eleştirildi.