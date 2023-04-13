İmamoğlu’nun miting coşkusu oy desteğine dönüşüyor mu?

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim gezilerine katıldım. Ekranlara yansıyan görüntünün yerelde, yani şehir halkında nasıl bir etki bıraktığını gözlemleme şansına sahip oldum. 30 Mart’ta Edirne-Kırklareli, 6 Nisan’da Isparta-Burdur ve 10 Nisan’da Merzifon-Amasya-Tokat’ta bulundum.

İstanbullular ve diğer büyükşehirlerde yaşayanlar olarak siyasetçilerin şehirlerimizde bulunmasına alışığız. Fakat az nüfuslu illerin sakinleri için şehirlerine siyasetçilerin gelmesi büyük bir olay. Hele ki bu isim İmamoğlu gibi tanınırlık oranı %90’ın üzerinde olan popüler bir figür olunca yarattığı merak ve memnuniyet büyük oluyor.

Edirne ve Kırklareli’nin seçmenleri ağırlıklı olarak Millet İttifakı seçmeni. Muhalefetin kendilerini cepte gördüğünü, İmamoğlu’nun bunu kırdığını düşünüyorlar ve memnunlar. İmamoğlu’nu “kendi adamları” olarak görüyorlar. İstanbul’a yakın olan bu iki şehirde İmamoğlu’nun İBB’deki icraatları biliniyor ve takdir görüyor. Bu iki Trakya kentinde Kılıçdaroğlu ve ekibinin kazanacağına inanç güçlü.

GEÇİM DERDİ

Türkiye’nin tamamında olduğu gibi bu iki kentte de en büyük sorun ekonomi ve geçim derdi. Bulgaristan’dan gelenlerin rahatça alışveriş yaparken kendilerinin zorlanmasından ötürü üzüntülü ve dertliler. Türk Lirası’nın bir an önce yeniden değerlenmesini ve alım gücünün toparlanmasını istiyorlar.

Edirne ve Kırklareli halkı görece daha eğitimli ve yaş ortalaması yüksek. Kibar ve nazikler. Kendilerini değil, gençlerin geleceğini düşündüklerini, onlar için çok üzüldüklerini söylüyorlar. Gençler için düzen kurmanın, evlenip ev-araba sahibi olmanın büyük hayallere dönüştüğünü sadece karın tokluğuna yaşadıklarını söyleyip hüzünleniyorlar. Bu hüzün havası seçmenin tümüne yansımış ve iktidara öfkeden daha ağır basan bir duyguya dönüşmüş.

İMAMOĞLU MERAKI

Isparta ve Burdur’da Batı Anadolu insanının sıcaklığını ve cana yakınlığını görüyorsunuz. Merkez sağ ve sonrasında Cumhur İttifakı’nın hakimiyetinde olan Isparta’da İmamoğlu memnuniyetle karşılanıyor. Görüştüğümüz Cumhur İttifakı’nın sadık seçmeni İmamoğlu’na iktidar medyasının argümanlarıyla yüklense de meraklarını gizleyemiyor ve gizli gizli İmamoğlu’nun konvoyunu takip ediyor, misafir olarak gelmesinden memnuniyetlerini de saklamıyor.

Isparta’da miting öncesi sohbet ettiğimiz erkeklerde MHP’den uzaklaşma belirgin. Kadınlar arasında da AK Parti’den kopanlarla karşılaştık. Hükümetin ekonomik performansının başarısız bulanlar ya muhalefete yönelmiş ya da kararsız pozisyonda bekliyor. Muhalefetten vaat beklentisi baskın. Altılı Masa’nın yönetim mimarisi ve HDP ile ilişkiler de kafa karıştırıyor.

Süleyman Demirel’in kasabası İslamköy’ü ziyaret ettikten sonra Isparta’ya mitinge geçen İmamoğlu, mitingde hem çekirdekteki Millet İttifakı destekçilerini hem de çeperdeki kararsızları hoşnut etmiş. Demirel’e yönelik fötr jesti, Atatürk ve Cumhuriyet mesajları, hak, hukuk, adalet, liyakat temaları birleştirici bir hava oluşturmuş.

BURDUR’DA GENÇLİK BULUŞMASI

Burdur’daki miting de benzer şekilde pozitif bir hava yaratırken, vaatler çeperdeki gençleri memnun etmiş. Atama müjdesi, eğitim reformu söylemi başörtülü ve başörtüsüz karışık bir arada duran genç kadınlar tarafından sevinçle karşılanıyor. Burdur’daki gençlik buluşması ise gençler arasındaki sekülerleşme dalgasını ve özgürlük talebini gözler önüne seriyor. Ana caddede kafeler kızlı erkekli gruplarla dolup taşıyor. Manzara Antalya, İzmir ya da İstanbul’u aratmıyor. Gençler tarafından İmamoğlu’na “kurtarıcı mesih” gözüyle bakılıyor, popstar gibi karşılanıyor. Mansur Yavaş ya da Muharrem İnce diyenler de İmamoğlu’nu seviyor.

Merzifon, Amasya ve Tokat’ta yağmurlu hava miting katılımını düşürse de Millet İttifakı destekçileri coşkulu bir şekilde İmamoğlu’nu görmeye geldiler. Fakat bu şehirlerde Alevi-Sünni ayrışması, politik kutuplaşmayla birleştiği için daha milliyetçi ve öfkeli Cumhur İttifakı seçmenleriyle karşılaştık. Bu seçmenler Millet İttifakı’nı HDP destekçiliği ve Alevi kayırmacılığıyla suçlama eğiliminde. Ancak Amasya ve Tokat’ta İmamoğlu’nun yükselen performansı, mitingin çeperlerinde meraklı kararsızların, Cumhur İttifakı seçmenlerinin ve İncecilerin de doluşmasını sağladı. Tıpkı Isparta ve Burdur’da olduğu gibi çiftçilerin yerli üretim talepleri, gençlerin geleceğe umutla bakmak istemesi ve çalışanların geçim derdi mülakatların ana temalarıydı.

Sonuç olarak İmamoğlu’nun bu şehirlerde sevgi ve coşku seli yarattığını söylemek mümkün. Ancak mitinge gelen kararsızlar daha çok vaat dinlemek için geliyor. Millet İttifakı’nın ve Kılıçdaroğlu’nun daha somut vaatleri, nasıl hayata geçirilebileceğiyle birlikte anlatması ve bunları İmamoğlu’nun seçmene aktarması oluşan dinamizmi oy desteğine çevirebilecek en güçlü faktör.