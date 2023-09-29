Bir sahte “Dedektif”in anatomisi

Gıdayla hiçbir bağı, teknik bilgisi ve eğitimi olmayan biri. Bir şehir plancısı gıda alanında konuşunca etkileşim geldiğini ve meydanın boş olduğunu fark ediyor. Gıda sistemini, gıda politikalarını, malum partiyi hiçbir şekilde eleştirmiyor. Bu kez kitlesini çok hızlı büyütüp savaş kazanma derdinde.

Malum Vakfın Eski Yöneticisi

“Dedektif” kitlesini gıda mühendislerini hedefe koyarak, gıda alanındaki sorunları spekülatif şekilde sunarak yavaş yavaş geliştirdi. Bilimle gidenleri kitlesine linç ettirdi. Gıda alanındaki sorunları kullanarak gıda işletmelerinden sponsorluklar aldı. Kitlesini kendi menfaati için manipüle etti. Hakkında açılan davalarla baş edemeyince de soluğu İngiltere’de aldı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası da olaylar patlak verince bir basın açıklamasıyla “dedektif”in gerçek yüzünü ortaya çıkartmıştı. Bu basın açıklaması hakkındaki davalarda kamu kurumu görüşü olarak kullanıldı. Bunun üzerine TMMOB’a yalvarıp, maddi bir şeyler teklif edip bu basın açıklamasının kaldırılmasını dahi istedi. Umursanmayınca da TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’na da savaş açtı.

“Dedektif” TÜGVA’nın eski bir yöneticisi aslında. En büyük destekçilerinden biri de Soner Yalçın. Bütün paylaşımlarını haberleştirerek sürekli gündemde tutmaya çalıştı. Ancak şu anda 180 derece dönüp sahtekarlıkla suçlamaya başladı. “Dedektif” de devam eden hukuk davasından gözaltına alındığını iddia etti önce. Sonra bir şikâyete bağladı. Öyle bir şikâyet olsa kimsenin kaale almayacağı çok açık bir durumdan, yasayı söylemiş o kadar. Bütün tablo arka planda başka şeylerin döndüğünü gösteriyor.

TMMOB’a Yasak ama Sahte “Dedektif”e Serbest

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nda öğrenci temsilciliklerinin hazırladığı bir proje var, Bilinçli Gıda Tüketimi Eğitimi. Öğrenci temsilciliklerinde görev alan gıda mühendisi öğrencileriyle beraber TMMOB Gıda Mühendisleri Odası yönetimlerinde görev alan gıda mühendisleri okul öncesi, ilk ve orta okullara temel gıda güvenliği ve gıda kimyası eğitimi veriyorlar. Birleşmiş Milletler de Dünya Gıda Örgütü aracılığıyla bu projeye gümüş madalya veriyor. Buraya kadar her şey şahane.

Sonra ne mi oluyor? TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın bu projesi başarılı olup duyulmaya başlayınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara girişi yasaklanıyor. Gerekçesi de ihtiyaç olursa Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan eğitim talep ederiz oluyor. Tamam, hadi bu da normal. En sonunda okullarda bu eğitimi veren sahte “dedektif” oluyor, hem de sponsorlu eğitim.

Unutmadan bir de TMMOB Gıda Mühendisleri Odası kamu yararı için laboratuvar kurmaya uğraşıyor yıllardır. Hiçbir kamu kurumundan destek alamıyor, maddi kaynak yaratamıyor. Fakat sahte “dedektif” sosyal medya hesaplarıyla İTÜ’den teknokent desteği alıyor.

Filler Tepişiyor, Eski Maşalar Atılıyor Gibi Görünüyor

Bu “dedektif” kullanışlı bir enstrüman. AKP hükümetiyle olan bağlantılarını gizleyerek hatta Tarım ve Orman Bakanlığı'na sataşarak gıda fiyatlarını regüle ettiriyor, gıda piyasasını dizayn ediyor hatta kimin nerede ne yapması gerektiğini bile söylüyor. Bu yönlendirmeleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı zaman zaman gıda denetimi bile yapıyor. Hal böyle olunca halkın tepkisi de makul sınırlara çekilmiş oluyor ve kimse sorunun kök nedeniyle ilgilenmiyor. İlgilenmiyordu, galiba yakın bir zamana kadar.

Öyle görünüyor ki AKP’nin içinde yine filler tepişiyor, yine birilerinin egemenlik savaşı var. Bu “dedektif” de savaşta eski ve kaybeden tarafta. Maşanın ömrü dolmuş atılıyor gibi. Bir mağduriyetle kitlesini hızla büyütüp hepsini mağlup etmenin derdinde.