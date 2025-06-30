Gıda Sektöründe Ar-Ge Sorunu

AKP iktidarının gıda politikaları bilimsel veriye değil, çoğunlukla popülist ve günü kurtarmaya yönelik reflekslere dayanıyor. TÜBİTAK, KOSGEB, TKDK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yandaş çıkar ilişkisiyle Ar-Ge destekleri sağlıyor. Gıda sermayedarının kendi bütçesiyle yapması gereken yatırımı biz, vergilerimizle sermayedara hediye ediyoruz. Ortada Ar-Ge de yokken.

Son Güncelleme:
Mete Yolaş

Mete Yolaş

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gıda sermayedarları Ar-Ge merkezleri açıyor, Ar-Ge departmanları oluşturuyor. Çünkü Ar-Ge ismi onlara prestij kazandırıyor. Ar-Ge adı altında bir şeyler yapınca AKP iktidarı vergi muafiyetleri ve teşvikler sağlıyor. TÜBİTAK, KOSGEB, TKDK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gıda alanında Ar-Ge adı altında birçok destek veriyor. Desteklenen projelerin çoğu rapor ve sonuç aşamasında birbirinin kopyası. Özgün çalışma yok. Mevcut bağlar yandaş-çıkar ilişkisine dönüşmüş durumda.

Gıda sermayedarı, sahip olduğu tarlaya teknolojik sulama sistemi taktırırsa AKP iktidarından Ar-Ge desteği alıyor. Soğuk hava deposunda yeni bir teknoloji kullanırsa da. Üretim hacmini artıracak bir ekipman satın alırsa da. Ar-Ge desteklerinin neredeyse tamamı, gıda sermayedarının harcayacağı paranın devletin kasasından ödenmesini sağlıyor. Gıda üretim hacminin artmasını, dünyada yapılan Ar-Ge çalışmalarını Türkiye’ye uyarlamayı ya da ürünleri lokalize etmeyi hedefliyor.

Ür-Ge’ye Dönüşen Ar-Ge Projeleri

Üniversitelerle sanayi arasında kağıt üstünde iş birlikleri var. Üniversiteler, gıda sanayisinin ihtiyaçlarına göre nitelikli personel eğitmek için bu iş birliklerini gerçekleştirdiğini açıklıyor. Ama ne öğrencilerimiz bu iş birliklerinin çıktısına göre eğitim alıyor ne de bu iş birliklerinden doğan bilimsel araştırmalara katılıyor. Gıda sanayisi üniversiteleri proje yazacak memur gibi görüyor. Üniversiteler de gıda sermayedarlarını para musluğu olarak algılıyor. Hepsi bu.

Büyük gıda sermayedarları, Ar-Ge merkezlerinde inovatif gıda ürünü geliştirmek yerine mevcut ürünü daha ucuza mal etmeyi hedefliyor. Mevcut ürünlerin farklı seçenekleri tasarlanıyor. Ar-Ge yerine ürün geliştirme yapılıyor. Temel motivasyon en iyisini nasıl yaparız ya da yeni bir ürün ya da teknoloji nasıl kazandırırız değil. Geliştirilen inovasyonun %90’ı ambalaj değişikliği, isim değişikliği, yeni bir reçeteyi “-muş” gibi göstermekten ibaret.

Ar-Ge alanında yetkin mühendislerimizin sayısı çok az. Yetişenler yurtdışında gıda işletmelerinde çalışmaya gidiyor. Dünya trendleri, sürdürülebilirlik, gıda teknolojisi ve dijitalleşme üzerine Türkiye’de çalışamıyorlar. Katma değerli üretim, küresel marka yaratma, gıda teknolojilerinde sıçrama gibi hayaller sadece lafta kalıyor.

Etiketler
gıda AK Parti
Son Güncelleme:

Mete Yolaş Arşivi

Zeytinimizi Yok Edecekler 26 Haziran 2025
Çevrim İçi Platformlarda Gıda Güvenliği Tehlikede 23 Haziran 2025
Türkiye’de Gıda Sistemi Neden Çöktü? 19 Haziran 2025
İran-İsrail Savaşı Türkiye’yi Gıda Krizine Sürüklüyor 16 Haziran 2025
Okullarda Ücretsiz Yemek Neden Yok? 12 Haziran 2025
Gıda Denetimlerinde Siyasi Baskı Var mı? 09 Haziran 2025
Mete Yolaş Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Yazmaya Elin Gitmediği, Söylemeye Dilin Yetmediği Konular…
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Hangi Burç, Nerede Evlenmek İster?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Beş Kuşaklık Miras Tek Bir Tabakta
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Fenerbahçe Beko Efsanesi
Hatice Turhan
Hatice Turhan Türkiye Neden Büyük Ülke?
ÇOK OKUNANLAR
Sürücüler Dikkat! Bugün Son Gün: 140 Bin Lira Cezası Var Sürücüler Dikkat! Bugün Son Gün
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kurultay Davasında Ne Olacak? İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kurultay Davasında Ne Olacak?
Ankara'da Feci Olay! Polis Memuru, Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü Ankara'da Feci Olay! Kız Kardeşini Rahatsız Eden Kişi Tarafından Öldürüldü