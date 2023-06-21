LGBTci mektubu

Pınar ablanın gözyaşları, Sema ablanın tedirgin gülümseyişi ve Şule ablanın endişeli yutkunuşu beni “LGBT’ci” yapıyor ise buyursun yapsın. Yeter ki onlara tek bir nefes olayım; sonuçta cenneti de onların ayaklarının altından çekemeyeceksiniz ya.

Son Güncelleme:
Melda Onur

Melda Onur

meldaonur@gmail.com

Tüm Yazıları

Pınar Abla’nın, Şule Abla’nın, Sema Abla’nın yüzüne gözlerinizi kaçırmadan bakabilir misiniz ve bu söylediğiniz ağır sözleri onların da yüzüne söyleyebilir misiniz? Zannetmiyorum. Zira böyle bir cesaretiniz yoktur. Çünkü bu kadınlar, bu anneler, babalar, kardeşler, büyükanneler, evlatlarının rahat bir nefes alabilmeleri için, sizden doğru gelen ve toplumun bir kesimine kasıtla yaydığınız bir nefret söyleminin hedefi olmasınlar diye, hatta bir nefret cinayetine kurban gitmesinler diye dayanışarak sizin tahayyül gücünüzü aşan cesaretle bir mücadele veriyorlar.

Siz de bu insanların bu ülkeye uzaylılarca gönderilmediklerini ya da dış mihraklarca bırakılmadıklarını, her birinin birer vatan evladı, bu ülkeye hizmet etmiş vergisini ödemiş anne ve babaların normal doğmuş çocukları olduklarını, hiçbirinin hasta olmadığını, bu durumun ezelden beri toplumda var olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığınız döneminde empatik konuşmalarınızla oy istediğiniz bu insanların büyük çoğunluğunun 2002’den hemen sonra iktidarlarınızın ilk yıllarında, sırf yarattığınız geçici demokrasi ve özgürlük baharları yüzünden oylarını size verdiklerini de biliyorsunuz.

Ama artık ne demokrasiye ne özgürlüklere ne de bu insanların desteğine ihtiyaç var; tıpkı sizi eskiden destekleyenler gibi…

2011 yılında yani ustalık dönemi seçiminize giderken ben de İstanbul İkinci Bölge Milletvekili Adayı idim. O günlerde İstiklal Caddesi’nde stant açan bu aileler “bizimle, bizim çocuklarımızın sorunlarıyla ilgilenin” diye derneklerine çağırmışlardı. Pınar Abla “bizim çocuklarımıza yardımcı olacak mısınız” derken, gözlerinden akan yaşlarını siliyor, “rahatça nefes alabilmelerini istiyorum, başka gayem yok” diyordu. Pınar abla bugün çıkıp TBMM Genel Kurulu’nda neyi nasıl yaşadıklarını anlatsa hiçbir şey eskisi gibi olmaz sizler için. O günlerde çocukları büyürken yaşadıklarını anlattıkları, inkarları, isyanları, çabalamaları ve sonunda kabulleniş deneyimlerini paylaştıkları Yönetmen Can Candan imzalı “Benim Çocuğum” belgeselinin gösterimine bütün siyasi parti temsilcilerini çağırmışlardı. Partinizden (bilemiyorum görevli olarak mı gelmişti ama) katılan tek cesur vekil Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu’nun - pek renk vermek istemese de - belgeseli sarsıcı bulduğunu biliyoruz. Zaten kim olsa sarsılırdı. Hiç olmazsa ailelerle bir empati kurulabilmesi için belgeselin TBMM çatısı altında gösterilmesi talebimizi, dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek farklı bahanelerle reddetmişti. Zira kimsenin gerçeklerle yüzleşecek cesareti yoktu Meclis’te.

O günden bugüne nefret söyleminizin dozunu iyice yükselttiniz. Hatta temsili harflerden terör örgütü bile çıkarmaya kalktınız. Bağırdınız, çağırdınız, yuhalattınız, iyice hedef yaptınız. Bu hafta da grup konuşmanızda es geçmemişsiniz.

Öyle olsun bakalım.

Pınar ablanın gözyaşları, Sema ablanın tedirgin gülümseyişi ve Şule ablanın endişeli yutkunuşu beni “LGBT’ci” yapıyor ise buyursun yapsın. Yeter ki onlara tek bir nefes olayım; sonuçta cenneti de onların ayaklarının altından çekemeyeceksiniz ya.

Son Güncelleme:

Melda Onur Arşivi

Muhtaç olduğunuz kudret… 16 Haziran 2023
Pazara kadar olmasın 02 Haziran 2023
Polyphemus’un Mağarası 26 Mayıs 2023
Bu kalp sizi unutur mu Bay Kemal? 19 Mayıs 2023
Tazelenme ya da daralma 12 Mayıs 2023
Kızılcık Şerbeti 16 Nisan 2023
Melda Onur Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Ülkemizde yüzleşmek ve vefa uzun süredir karaborsada…
Muzaffer Ayhan Kara
Muzaffer Ayhan Kara İYİ Parti nereye oturacak?
Ali Taştan
Ali Taştan Öğretmenler açlığa mahkum edildi
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Kasa ve cari hesap affı için son günler
Konuk Yazar
Konuk Yazar Şafak Akça yazdı: Eğitimde rasyonel zemine nasıl dönülür?
ÇOK OKUNANLAR
Giyimine kuşamına önem veren 4 burç! Asla özensiz dışarı çıkamazlar asla Giyimine kuşamına önem veren 4 burç! Asla özensiz dışarı çıkamazlar asla
İçi diri kalmıyor... Yapraklar dağılmıyor; Aşçıların sarma yaparken uyguladığı sır İçi diri kalmıyor... Yapraklar dağılmıyor; Aşçıların sarma yaparken uyguladığı sır
Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler
Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı! Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı!
Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü? Gazeteler asgari ücret zammını nasıl gördü?