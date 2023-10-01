Bir Fellini başyapıtı

Nights of Cabiria

1957, En iyi yabancı dilde film Oscar’ı

Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülü

Gerçek bir sinema klasiği ve bir başyapıt.

Pier Paolo Pasolini’nin de katkı sağladığı senaryosunu Federico Fellini, Tullio Pinelli ve Ennio Flaiano’nun yazdığı bir İtalya ve Fransa ortak yapımı

Canım Cabiria.

Canım Guiletta Masina.

Hangisini daha çok seviyoruz bilmiyorum.

Fellini’nin eşi Masina’ya yazdığı ölümsüz aşk mektubu.

O zaman biz de Masina’yı Fellini’ye bırakıp, Cabiria’ya aşık oluruz.

Fahişelerin en saf, en iyi yürekli olanına...

Ve filmin mesajına : “Asla teslim olma “

“Karakteri bu kadar dokunaklı yapan şey, savunmasız ve hassas olmasının dışında içindeki masumiyettir.” der Fellini

Masina'nın minik bedeni ve tavırları, bizlere Charlie Chaplin'i anımsatır.

Bir palyaçoyu canlandıran sokak kızıdır adeta

Roma'nın yıkık dökük kenar mahallelerinden gelen ve kirli sokaklarında hayat kadınlığı yaparak yaşamını kazanan Cabiria, gerçek aşkı arayan ve hayal kırıklıkları ile yoğrulmuş bir genç kadındır.

Eski püskü kürkü, eteği ve ağzındaki sigarası ile etrafa gülücükler dağıtan, sevimli ve bir o kadar da şaşkın bir görünümdedir.

Yönetmen bir fahişenin yaşamını, bu kırılgan ve zarif karakteri şefkatle sarmalayarak sunar.

Boş umutların, bol hayal kırıklığının ve paramparça olmuş gururun trajik bir tasviridir film.

Güçlü görünmeye çalışan ve öyle de olmak zorunda olan çocuk ruhlu bir kadının hüzünlü hikâyesini anlatır.

Bunu da küçük komedi anlarını da hikayeye katarak ve dönemin Roma’sının panoramasını çizmeyi de ihmal etmeden yapar.

Filmin açılış ve kapanış sahnelerindeki olaylar birbirine çok benzer.

Fellini bu benzerlik üzerinden kadının -değişmez- yazgısını vurgular adeta.

Çocuk ruhlu, naif, kırılganlığını sertlik ve bağımsızlıkla örtmeye çalışan ve gerçek aşkı aramayı ya da aşktan umudunu yitirmeyi hiç bırakmayan bir kadındır Cabiria.

Fellini, bir söyleşisinde filmlerindeki tüm karakterler içinde akıbetini hâlâ endişeli bir şekilde merak ettiği tek kişinin Cabiria olduğunu söyler.



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