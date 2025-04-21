Hatice Turhan Yazdı: 'Habemus Papam' Bir Papamız var

Sürekli alanı daralan, etkinliği yıpranan, sayıca azalan ve birbiri ardından gelen çocuk istismarı haberleriyle bunalan bir kurum.

Hani çok da “Şey” etmeyin.

Ancak tarihsel olarak ağırlığı var mı? Var.

Etkinliği var mı? Var.

Dikkatten kaçmaması gereken çoğunluğu var mı? Var.

Yani dün çok önemliydi, bugün önemli, yarın ise sıkıntılı bir durumda.

Evet Papa öldü. Vatikan 21 Nisan sabahı Papa Franciscus'un öldüğünü duyurdu. 88 yaşındaydı ve epeydir de hastaydı.



Türkiye gibi özellikleri olan bir ülke için ne kadar ilgi çeker bilemem ama meraklısı için gelin size şimdi ne olacağını anlatıyım.

Şimdi yeni Papa seçilene kadar Katoliklerin “sede vacante” dediği boş koltuk yani boş makam dönemine girilecek. Taa ki yenisi seçilene, koltuk dolana kadar.

Bir haftaya varmadan cenaze düzenlenecek. Neyse ki Papa Franciscus bir süre önce ardıllarını rahatlatacak bir karar almış ve Papa cenaze ritüellerini sadeleştirmiş. Daha az dua okunacakmış.

Ancak onun da öncesinde naaşı San Pietro Bazilikası’nda ziyarete açılacak. Papa Franciscus'un aslında kendisi için yaptığı, ancak diğer gelecek papaları da bağlayan düzenlemeye göre naaşı tabutsuz olarak yüksekte değil bir tabutun içinde aşağıda sergilenecek. Papa kendisinin gömüleceği yeri belirlerken de geleneği yıkmış. San Pietro Bazilikası’nın altındaki mağaralara değil kendi seçtiği başka bir bazilikaya gömülecek.

Sede vacante döneminde idari işleri baş mabeyinci Kardinal yürütecek. En kıdemli Kardinal de diğer tüm Kardinalleri Roma’ya çağıracak. Dan Brown meraklıları bu aşamalara aşinadır zaten.

Bir aya varmadan da “Konklav” yani Papa seçimi başlayacak. Roma’da toplanan tüm kardinaller Sistine Şapeli'nde bir odaya kilitlenecek. Ve yeni Papa’yı seçmeden de oradan ayrılamayacak. Özel bir misafirhanede yatıp kalkacak. Dış dünya ile de iletişimleri kesilecek.

İlginç bir tezat 80 yaşın altındaki Kardinaller oy kullanacak. Ancak ölen Papa’nın 88 yaşında olduğu düşünülürse durum karmaşık. Yeni Papa’nın Kardinallerin üçte ikisinin oyunu alması gerekiyor. Bu çok yüksek bir oran olduğu için ilahi sabra inanan Kardinaller de yorulmuş olacağından 34’üncü turdan sonra en çok oy alan iki aday arasında seçim yapılacak.

Ve buna göre ünlü duman sahnesi tekrarlanacak.

Siyah duman: Papa seçilemedi.

Beyaz Duman: Yeni Papa şeçildi.