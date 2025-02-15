Tarihin İzinde… Zaman Yolculuğuna Çıkaran Şehirler

Türkiye’den bir rotayla, İstanbul’la başlayalım…

İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapmış benzersiz bir şehir. Neredeyse her sokağından tarih fışkıran bu şehirde yer alan Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi yapılar, ziyaretçilere binlerce yıllık bir tarihin kapılarını aralıyor.

ROMA, İTALYA

Antik Roma İmparatorluğu’nun kalbi olan bu büyüleyici şehir, Colosseum, Pantheon ve Forum Romanum gibi yapılarıyla geçmişi günümüze taşıyor. Adım attığınız her sokakta tarihle iç içe olacağınız Roma, zamanda bir yolculuk yapmak isteyenler için eşsiz bir durak.

MISIR

Mısır, Giza Piramitleri, Sfenks ve Krallar Vadisi gibi antik dünyanın en önemli kalıntılarına ev sahipliği yapar. Firavunların ihtişamını keşfetmek ve Nil Nehri boyunca tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyenler için mükemmel bir rota.

ATİNA, YUNANİSTAN

Atina, Parthenon Tapınağı, Akropolis ve Antik Agora gibi yapılarıyla Antik Yunan dünyasına açılan bir kapıdır. Felsefenin ve sanatın doğduğu bu şehir, tarih meraklılarına benzersiz bir atmosfer sunuyor.

MACHU PİCCHU, PERU

And Dağları’nın zirvesinde yer alan bu antik İnka şehri, doğayla tarihin buluştuğu büyüleyici bir destinasyon. Efsanevi İnka medeniyetine ait izleri sürebileceğiniz Machu Picchu, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor.

PETRA, ÜRDÜN

Kızıl kayalıklara oyulmuş olan Petra, antik Nabati medeniyetine ait muhteşem yapılarıyla zaman yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu etkileyici şehir, mistik atmosferiyle büyülüyor.

KYOTO, JAPONYA

Kyoto, bin yıllık tapınakları, Zen bahçeleri ve geleneksel çay evleriyle Japon tarihini yakından deneyimleme fırsatı sunuyor. Şehirdeki Fushimi Inari Tapınağı ve Kinkaku-ji Altın Tapınağı, geçmişin zarafetini gözler önüne seriyor.

ÇİN SEDDİ, ÇİN

Dünyanın en büyük insan yapımı yapılarından biri olan Çin Seddi, Çin tarihinin en önemli simgelerinden biridir. Binlerce kilometrelik bu savunma hattı boyunca yürüyerek tarihin izlerini sürebilirsiniz.

ANGKOR WAT, KAMBOÇYA

Dünyanın en büyük tapınak komplekslerinden biri olan Angkor Wat, 12. yüzyılda inşa edilmiş ve günümüze kadar ihtişamını korumuştur. Kamboçya’nın bu eşsiz mirası, tarih ve mimariye ilgi duyanlar için büyüleyici bir keşif alanı sunuyor.

HAVANA, KÜBA

Havana, kolonyal mimarisi, klasik arabaları ve devrim tarihini yansıtan müzeleriyle nostaljik bir atmosfer sunuyor. Eski Havana sokaklarında dolaşırken kendinizi bir başka yüzyılda hissedeceksiniz.