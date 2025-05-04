Retrolar ve Karmalar: Gezegenler Gerilerken Ne Yapmalı?

Günün birinde işler bir türlü yolunda gitmemeye başlar. Mail’ler kaybolur, eski sevgililerden mesajlar gelir, eşyalar kırılır, yanlış anlaşılmalar yaşanır… Tüm bunların bir sebebi vardır, o da ‘Merkür retrosu’dur.

Astrolojide “retro” dönemleri, gezegenlerin gökyüzünde geri gidiyormuş gibi göründüğü özel zamanlardır. Ve bu dönemler, yalnızca teknik birer göksel olay değil, aynı zamanda ruhsal döngülerin, karmaların ve içsel yüzleşmelerin yaşandığı dönemlerdir.

Bir gezegen retroya girdiğinde aslında geri gitmez, sadece Dünya’dan bakıldığında öyle görünür. Bu sadece bir optik yanılsamadır. Retro dönemleri astrolojik olarak dönüş, içe dönme, yeniden değerlendirme gibi temaları beraberinde getirir. Örneğin Merkür retrosu iletişim, teknoloji, anlaşmalar ve ulaşımda aksaklıkları temsil ederken, Venüs retrosu aşk ilişkilerinde geçmişe dönüş, eski meselelerin su yüzüne çıkması demektir. Mars retrosu motivasyon eksikliği, öfke patlamaları, enerjinin içe yönelmesi anlamına gelirken, Satürn retrosu karmik sınavlar, sorumlulukları gözden geçirme mesajı taşır.

Her retro, sanki hayatın yeniden yazılmak istenen bir bölümü gibidir. Bitmemiş işler, kapanmamış defterler, yüzleşilmemiş duygular su yüzüne çıkar.

RETRO VE KARMA

Herkesin hayatta alması gereken bir ders vardır mutlaka. İşte retro dönemleri de bu dersleri almak için idealdir. Aynı hataları daha sonra tekrarlamamak için hangi konuyu temsil eden gezegen retrodaysa, o konulara odaklanıp hatalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Karmik döngüyü kırmak belki de sadece bu şekilde mümkün olur. Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. O da gerekli dersi aldıktan sonra adım atmamak ve retronun bitmesini beklemek gerektiğidir. Böylece retronun ardından, yepyeni bir bakış açısıyla hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.