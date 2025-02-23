Astrolojinin Tarihsel Yolculuğu

Astrolojinin kökenleri, M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanır. Sümerler, gökyüzünü sistematik olarak inceleyen ilk medeniyetlerden biriydi. Onları takip eden Babilliler, gezegen hareketlerini kaydederek astrolojik tahminlerde bulunmaya başladılar. Burç sistemi ise ilk olarak yine Babilliler tarafından oluşturuldu ve buradan Eski Mısır’a, ardından da Yunan dünyasına yayıldı.

BAZEN YASAKLANDI, BAZEN EL ÜSTÜNDE TUTULDU

Astroloji, Antik Yunan’da büyük bir ilgi gördü. Ünlü filozof Platon ve Aristoteles, göksel hareketlerin dünyadaki olaylarla ilişkili olabileceğini savundu. Roma İmparatorluğu’nda da astroloji önemli bir yer edindi. Ancak Orta Çağ Avrupa’sında, Katolik Kilisesi astrolojiyi zaman zaman yasakladı ve bilimsel yaklaşımlarla çatışmalar yaşandı. Öte yandan İslam dünyasında astroloji gelişimini sürdürdü; Abbasi halifeleri gökyüzü gözlemlerine büyük önem verdi. İlm-i nücûm adıyla bilinen astroloji, o dönemin liderlerinin faydalandığı bir ilim olarak kayıtlara geçti.

ASTRONOMİ VE ASTROLOJİNİN AYRILMASI

Rönesans döneminde, Avrupa’da bilim ve sanatın gelişmesiyle birlikte astroloji tekrar popüler hale geldi. Krallar ve yöneticiler, astrolojiye danışarak kararlar alıyordu. Ancak 17. yüzyılda bilimsel devrimle birlikte, astronomi ve astroloji ayrıldı. Isaac Newton gibi bilim insanları, göksel hareketlerin fiziksel yasalarla açıklanabileceğini ortaya koydu. Böylece, gökyüzünü ve evrensel olayları inceleyen konular hakkında belgeler sunan bilim dalı astronomi adını alırken; yıldızların ve gök olaylarının insanlar üzerindeki etkisine dikkat çeken alan astroloji olarak adlandırıldı.

GÜNÜMÜZDE ASTROLOJİ

Bugün astroloji, bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmese de milyonlarca insan burç yorumlarını takip ediyor. Doğum haritaları da oldukça revaçta. Dijital çağda astroloji uygulamaları, sosyal medya ve kişiselleştirilmiş yorumlar sayesinde popülerliğini sürdürüyor. Kimileri için eğlenceli bir rehber, kimileri için ise hayatın gizemlerini çözmenin bir yolu olmaya devam ediyor.

Astrolojinin kökenlerinden bugüne uzanan yolculuğu, insanlığın gökyüzüne olan bitmek bilmez merakının bir yansımasıdır. Yıldızlar ve gezegenler bizlere ne anlatıyor? Belki de cevap, onları nasıl yorumladığımızda saklıdır.