Yıllardır yanlış biliyorduk: Patatesi ve soğanı aynı yerde muhafaza edenler yandı

Patates ve soğan, Türk mutfağında en çok kullanılan iki besindir. Her yemeğe ayrı lezzet katan patates ve soğan bu nedenle mutfaktan asla eksik olmayan besinler arasında yer alır. Bu iki besin genellikle aynı kapta muhafaza edilir.

Yıllardır kullandığımız bu saklama yöntemi, ne yazık ki birtakım olumsuz etkileri beraberinde getirir. Patates ve soğan asla birlikte saklanmaması gereken iki besindir.

Bir arada muhafaza edilen patates ve soğanın bu etkilerini öğrendikten sonra asla bu yöntemi uygulamayacaksınız.

İşte birlikte muhafaza edilen patates ve soğanın etkileri...