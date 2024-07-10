Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor

Bu basit yöntemleri uygulayarak perdelerinizi ışıl ışıl yapabilir ve evinizdeki temizlik hissini arttırabilirsiniz.

Sararmış perdelerinizi ışıl ışıl yapacak harika bir yöntemden bahsetmek istiyoruz. Evdeki perdeler zamanla tozlanır ve sararır, bu da evinizin temiz görünümünü bozar. Ancak endişelenmeyin, size perdelerinizi tek hamlede tüm lekelerden arındıracak harika bir yöntemden bahsedeceğiz.

Sararmış perdeleri beyazlatmak sanıldığı kadar zor değil! Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz birkaç yöntemle perdelerinizi temizleyebilir ve yeniden parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

PERDELERİ NASIL BEYAZLATABİLİRİZ?

İRİ TANELİ TUZ

Tuz yardımıyla beyazlatma, bilinen en eski yöntemlerden bir tanesi. İşlemin maksimum etki göstermesi için tül perdenin yumuşatılması tavsiye edilir. Bunun için tülü, 30 dakika boyunca soğuk suya basmalısınız. Bu işlemin ardından perdeler toz deterjan ya da sabun ve birkaç yemek kaşığı tuzun çözdürüldüğü sıcak suya alınır. Tül suda bekletilir, ideal bekleme süresi 10-12 saat arası. Ardından perdeler akan suda durulanmalı, köpük ve tuz kalıntıları iyice temizlenmeli.

LİMON TUZU YA DA SİRKE