Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor

Evimizdeki perdeler zamanla tozlanır ve sararabilir. Bu durum hem görüntüyü bozar hem de sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Ancak endişelenmeyin, sararmış perdelerinizi kolayca temizlemenin etkili bir yöntemi var.

Son Güncelleme:
Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor - Resim: 1

Bu basit yöntemleri uygulayarak perdelerinizi ışıl ışıl yapabilir ve evinizdeki temizlik hissini arttırabilirsiniz.

Sararmış perdelerinizi ışıl ışıl yapacak harika bir yöntemden bahsetmek istiyoruz. Evdeki perdeler zamanla tozlanır ve sararır, bu da evinizin temiz görünümünü bozar. Ancak endişelenmeyin, size perdelerinizi tek hamlede tüm lekelerden arındıracak harika bir yöntemden bahsedeceğiz.

Sararmış perdeleri beyazlatmak sanıldığı kadar zor değil! Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz birkaç yöntemle perdelerinizi temizleyebilir ve yeniden parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

PERDELERİ NASIL BEYAZLATABİLİRİZ?

İRİ TANELİ TUZ

Tuz yardımıyla beyazlatma, bilinen en eski yöntemlerden bir tanesi. İşlemin maksimum etki göstermesi için tül perdenin yumuşatılması tavsiye edilir. Bunun için tülü, 30 dakika boyunca soğuk suya basmalısınız. Bu işlemin ardından perdeler toz deterjan ya da sabun ve birkaç yemek kaşığı tuzun çözdürüldüğü sıcak suya alınır. Tül suda bekletilir, ideal bekleme süresi 10-12 saat arası. Ardından perdeler akan suda durulanmalı, köpük ve tuz kalıntıları iyice temizlenmeli.

LİMON TUZU YA DA SİRKE

Haberin devamını okumak için tıklayın
Celal Şengör "Kaçış Yok" Diyerek Açıkladı: "Türkiye, O Ülke ile Birleşecek" Celal Şengör "Kaçış Yok" Diyerek Açıkladı: "Türkiye, O Ülke ile Birleşecek"
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
İŞKUR Açıkladı: İşte Türkiye'de En Çok Aranan 10 Meslek İşte Türkiye'de En Çok Aranan 10 Meslek
Basur ağrılarının dermanı meğer ondaymış: Her gün 1 fincan ballı içen basurdan kurtuluyormuş. Basura ne iyi gelir? Basur ağrılarının dermanı meğer ondaymış...
Bilim İnsanları Açıkladı: Çocuklar Zekasını Anneden mi Babadan mı Alıyor? Bilim İnsanları Açıkladı Çocuklar Zekasını Anneden mi Babadan mı Alıyor?
Her gün 2 tane karanfil çiğneyin: Etkisini duyunca hemen deneyeceksiniz. Karanfil çiğnemek neye iyi gelir? Her gün 2 tane karanfil çiğneyince...
Gözlük Camında Tek Çizik Kalmıyor: Bu Basit Yöntem Gözlüğünüzü İlk Günkü Haline Dönüştürüyor Gözlük Camında Tek Çizik Kalmıyor: Bu Basit Yöntem Gözlüğünüzü İlk Günkü Haline Dönüştürüyor
Et benlerini kendiliğinden yok eden formül bulundu: Bir miktar sürmek yetiyor. Et benlerini ne yok eder? Et benlerini kendiliğinden yok eden formül bulundu
Gerçek zekiler istiridyeyi eliyle koymuş gibi buluyor: Resimdeki gizli istiridyeyi 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu Gerçek zekiler istiridyeyi eliyle koymuş gibi buluyor
Resimdeki gizli beyzbol sopasını kimler görebildi? Resimdeki gizli beyzbol sopasını 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu Resimdeki gizli beyzbol sopasını kimler görebildi?
Hindistan cevizi yağını saçınıza sürün: Tüm pahalı ürünler çöpü boylayacak. Hindistan cevizi yağının saçlara faydası nedir? Hindistan cevizi yağını saçlara mucizevi etkisi varmış
Gözünüzde bu belirtiler varsa dikkat: Ne kadar ömrünüzün kaldığını gösteriyormuş. Retinadaki o ibare kendini ele veriyor Gözünüzde bu belirtiler varsa dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde Evinizdeki Antika Sarı Fincan Takımları Artık Bir Servet Değerinde
Nagehan Alçı'nın İddiaları Sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama Rasim Ozan Kütahyalı İlk Kez Konuştu
Diyanet'te Erbaş'ın Talimatıyla Cadı Avı! Artık 'Düzen' Değişiyor Erbaş'ın Makam Katına Parmak İziyle Girilecek
Murat Kurum'un İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu Murat Kurum'un İlk İşi Bu Oldu
AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı: 'İşin İçinden Çıkamıyoruz' AKP'nin Emekli Maaşı Sıkıntısı