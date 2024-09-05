Ne Kefir Ne Ayran: Sindirim Sorunlarına Birebir En İyi İçecek Meğer Buymuş
Yoğurt, kefir ve ayran gibi fermente süt ürünleri, sindirime yardımcı içecekler arasında öne çıksa da, uzmanların son bulgularına göre, sindirimi en iyi destekleyen içecek meğer başkaymış.
Modern yaşamın hızlı temposu, işlenmiş gıdalar ve stres, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler bırakabiliyor. Reflü, hazımsızlık ve mide yanması gibi rahatsızlıklar, giderek yaygınlaşıyor. Geleneksel çözümler olarak yoğurt, kefir ve ayran önerilse de, araştırmalar bu sorunlarla başa çıkmak için çok daha etkili bir alternatif sundu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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