Kokina Çiçeğindeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Herkes Evine Aldı Ama Zehir Saçıyor

Yılbaşı geleneğinde uğur ve bereket sembolü olarak kabul edilen kokina çiçeğindeki gizli tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar evine kokina çiçeği alanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Selin Turşak Selin Turşak
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Kokina Çiçeğindeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Herkes Evine Aldı Ama Zehir Saçıyor - Resim: 1

Yeni yıla girerken evleri süsleyen kokina çiçeği, görsel güzelliğinin yanı sıra taşıdığı tehlikeyle de gündeme geldi. Yılbaşı gelenekleri arasında yer alan kokina çiçeği, kırmızı meyveleriyle hem şans ve bereket getirdiğine inanılır hem de evlere renk katar. Ancak uzmanlar, bu güzel çiçeğin ardında gizli tehlikelere dikkat çekti.

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