Karadenizliler bu işi iyi biliyormuş: Tavşan kanı çay demlemenin yöntemi belli oldu. Tavşan kanı çay nasıl demlenir?

Ülkemizde çay, en çok tüketilen ve en çok sevilen içeceklerin başında gelir. Çay hem lezzetli hem faydalı hem de güzel sohbetlere eşlik ettiğinden, sıkça tüketilir. Ancak bu noktada lezzetli bir çay demlemek önemlidir.

Çay demlemek kolay gibi görünse de birtakım püf noktaları bilmelisiniz. Özellikle Karadenizlilerin çay demleme teknikleri, tavşan kanı çayın sırrıdır.

Bu etkili çay demleme yöntemleri sayesinde en lezzetli tavşan kanı çayı hazırlayarak hem kendinize hem de misafirlerinize keyifli içim yaşatabilirsiniz.

İşte tavşan kanı çay demlemenin sırları...