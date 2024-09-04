DSÖ Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Bu Şekilde Beslenen Hastalık Yüzü Görmüyor

Vücut sağlığını korumak ve hastalıklara karşı direnç geliştirmek için dengeli bir beslenme düzeni benimsemek hayati öneme sahiptir.

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DSÖ Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı: Bu Şekilde Beslenen Hastalık Yüzü Görmüyor - Resim: 1

Sağlıklı beslenme, genel sağlığı iyileştirmekte, kronik hastalıkları önlemekte ve uzun ömrün sırrını ortaya çıkarır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dengeli bir diyetin, çeşitli besin gruplarından gelen yiyecekleri içermesi gerektiğini vurguluyor.

SAĞLIKLI BİR DİYET NELERİ İÇERİR?

Sağlıklı bir diyet, vücuda gerekli temel besinleri doğru oranlarda sağlayan bir düzeni ifade eder. Bu besinler arasında karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller bulunur. WHO'ya göre, dengeli bir diyet tüm besin maddelerinin yeterli alımını sağlamak amacıyla çeşitli yiyeceklerden oluşmalıdır. Çeşitli beslenmek, hem vücut sağlığını korur hem de ömrü uzatır.

Karbonhidratlar: Günlük toplam kalori alımının yaklaşık %50-60'ını oluşturmalıdır. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Kahverengi pirinç, tam buğday ve yulaf gibi seçenekler basit şekerlerden daha sağlıklıdır.

Proteinler: Günlük kalori alımının yaklaşık %10-15'ini oluşturmalıdır. Vücut dokularının büyümesi ve onarımı için hem hayvansal (balık, yumurta, kümes hayvanları) hem de bitkisel (mercimek, fasulye, kuruyemiş) kaynaklardan protein alınabilir.

Yağlar: Zeytinyağı, kuruyemişler ve yağlı balıklar gibi sağlıklı yağlar günlük kalori alımının %20-30'u ile sınırlı olmalıdır. Kızarmış ve işlenmiş gıdalarda bulunan doymuş yağlardan kaçınılmalıdır, çünkü bu yağlar kalp hastalığı riskini artırabilir.

Vitaminler ve Mineraller: Bağışıklık sistemi desteği ve kemik sağlığı için hayati önem taşır. Meyve, sebze ve süt ürünleri bakımından zengin bir diyet, bu mikro besinlerin yeterli alımını sağlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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